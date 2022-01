I migliori film in streaming interpretati da Michael Peña

News Cinema

Il simpatico caratterista americano compie oggi 46 anni. Cinque titoli in streaming per celebrarne il talento comico e la versatilità.

Compie oggi 46 anni un caratterista di sicuro affidamento quale si è confermato in questi anni Michael Peña. Affermatosi definitivamente all'inizio dello scorso decennio, l’attore nato a Chicago ha saputo offrire ottime performance in produzioni di genere più disparate, passando dal thriller alla fantascienza, dal melodramma al cinecomic con disinvoltura. I cinque film in streaming che abbiamo selezionato per riassumere la carriera di Peña dimostrano inoltre come la sua filmografia si sia impreziosita nel corso del tempo grazie a collaborazioni con registi di prestigio. Tra gli autori non segnalati qui sonno ci sono ad esempio Oliver Stone, David O. Russell, Ava DuVernay, Werner Herzog. Almeno un altro paio di grandi registi li trovate appunto qui sotto. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Michael Peña

End of Watch - Tolleranza zero

Sopravvissuto - The Martian

Ant-Man

Collateral Beauty

Il corriere - The Mule

End of Watch - Tolleranza zero (2012)

End of Watch - Tolleranza zero: Il trailer italiano del film con Jake Gyllenhaal

Il notevole thriller criminale diretto da David Ayer vede Peña protagonista insieme a Jake Gyllenhaal, i quali interpretano due poliziotti impegnati in una lotta impari contro la criminalità delle zone maggiormente pericolose di Los Angeles. End of Watch - Tolleranza zero possiede uno stile da instant-movie e tensione alle stelle, un lungometraggio molto ben orchestrato. Film attuale nella sostanza e di sicuro intrattenimento “serio”. Ayer al suo meglio. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sopravvissuto - The Martian (2015)

Sopravvissuto - The Martian: Il trailer italiano del film - HD

Peña entra nel cast gigantesco che si mette al servizio del leggendario Ridley Scott per il suo miglior film da anni a questa parte. Sceneggiato da Drew Goddard e tratto dal romanzo di Andy Weir, Sopravvissuto - The Martian è uno dei film di fantascienza più riusciti dei nostri anni, intimista quando serve e spettacolare nella confezione. Drammatico ma anche capace di far sorridere. Ottimo il protagonista Matt Damon, con Jessica Chastain, Donald Glover e molti altri ad eccellere. Grande prodotto di intrattenimento per il vasto pubblico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Disney +.

Ant-Man (2015)

Ant-Man: Nuovo trailer italiano - HD

L’entrata di Peña nell’Universo della Marvel avviene con il progetto più adatto alle sue corde di caratterista leggero. Ant-Man è infatti molto più vicino alla commedia di quanto lo siano gli altri cinecomic della Major, anche grazie alla simpatia innata del protagonista Paul Rudd. Evangeline Lilly è come sempre splendida, e Michael Douglas come supporto è il fiore all’occhiello dell’operazione. Spigliato e divertente. Con un sequel anche più spettacolare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Collateral Beauty (2016)

Collateral Beauty: Il trailer italiano del film - HD

Melodramma collettivo in cui Peña ha la possibilità di recitare con attori del calibro di Will Smith, Helen Mirren, Keira Knightley, Edward Norton, Kate Winslet, Naomie Harris. Non tutto funziona in Collateral Beauty, ma quando il dramma tocca le corde del cuore riesce a farlo con enorme potenza emotiva. E poi con questo gruppo di attori gigantesco qualcosa di buono ci scappa sempre…Film da vedere a casa sotto una coperta che ti scalda. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il corriere - The Mule (2019)

Dopo aver recitato in una piccola parte in Million Dollar Baby, Michael Pña ritrova il leggendario Clint Eastwood in uno dei film migliori che il cineasta ha diretto e interpretato da anni a questa parte. Nell’anima Il corriere - The Mule è una commedia nera che riflette sullo stato di icona dello stesso Eastwood, disposto a mettersi in gioco e cercare di farsi “perdonare” il suo machismo conservatore. Un film ispirato e molto personale, che si chiude magnificamente. Un inno all’ironia e alla voglia di guardarsi veramente allo specchio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.