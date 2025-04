I migliori film in streaming interpretati da Michael B. Jordan, "doppio" protagonista de I peccatori

News Cinema

L'attore torna a collaborare per la quarta volta col regista Ryan Coogler in questo horror che promette molto bene. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

È in arrivo nelle sale italiane I peccatori, nuovo attesissimo film diretto da Ryan Coogler che vede Michael B. Jordan protagonista in un doppio ruolo. Ed è proprio all’attore che vogliamo dedicare i nostri consueti cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Michael B. Jordan, protagonista de I peccatori

Chronicle

Prossima fermata: Fruitvale Station

Creed - Nato per combattere

Black Panther

Senza rimorso

Chronicle (2012)

Chronicle: Il trailer italiano del film

Film di supereroi distorto, complesso, che mette in primo piano le psicologie dei tre giovani protagonisti e in secondo l’azione e gli effetti speciali, almeno fino al burrascoso finale. Dane DeHaan come antagonista funziona davvero bene, e mette in risalto il carisma contenuto di Jordan. Josh Trank confeziona Chronicle come un film davvero interessante, che non a caso si rivela un ottimo successo di pubblico e lancia la carriera dei suoi due attori principali. Meritatamente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Prossima fermata: Fruitvale Station (2013)

Prossima fermata: Fruitvale Station: Il trailer italiano del film - HD

Prima collaborazione con Ryan Coogler nella trasposizione cinematgorafica della vera storia dell’assassinio di Oscar Grant da parte della polizia. Prossima fermata: Fruitvale Station è un dramma scritto e diretto con notevole adesione ai fatti e alle psicologie dei personaggi. Jordan dimostra un talento drammatico insospettabile, e accanto a lui Melonie Diaz, Kevin Durand e Octavia Spencer si dimostrano perfetti comprimari. Film necessario e molto sofferto, con un finale davvero duro da digerire. Esordio di spessore per Coogler. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Creed - Nato per combattere (2015)

Creed - Nato per combattere: Il Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Chiamati a realizzare questo spin-off della saga di Rocky, Coogler e Jordan realizzano un film di pugilato che ha poco o nulla da invidiare ai migliori film della saga originale, anzi molti li supera per intensità emotiva e senso del dramma. Sylvester Stallone torna nel ruolo di balboa e si guadagna una nomination all’oscar come miglior attore non protagonista. Ma la vera forza di Creed - Nato per combattere è Adonis, figura di figlio complessa e non scontata. Notevole character-study con scene di pugilato intense. E il pubblico si riversa nelle sale a catinelle. Seguiranno due sequel ancora di enorme successo. Meritato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Black Panther (2018)

Black Panther: Nuovo trailer italiano del film - HD

Il cinecomic diretto ancora da Coogler che arriva addirittura alla nomination all’Oscar per il miglior film dopo aver battuto ogni record d'incassi, è una rivisitazione spettacolare della storia dei neri in america, divisa tra Martin Luther King e Malcolm X. Il Killmonger interpretato da Jordan è l’anima oscura di Black Panther, a cui si oppongono il protagonista Chadwick Boseman, Angela Bassett e tutti gli altri membri del cast. Film ottimamente ideato e realizzato, davvero uno dei migliori prodotti della Marvel. Ci si diverte, si pensa nel modo giusto. Ammirevole. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Senza rimorso (2021)

Chiudiamo con questo adattamento dal libro di Tom Clancy diretto dall’italiano Sergio Sollima. Without Remorse è un action/thriller di spessore e spettacolo assicurati, un prodotto che rende giustizia al testo originale senza eccellere ma con un ottimo senso dello spettacolo. Jordan è come sempre solido, e accanto a lui Jamie Bell, Jodie Turner-Smith e Guy Pearce rendono lo spettacolo più meritevole. Si gode dell’intensità di racconto e messa in scena per un prodotto che offre uno svago più che accettabile. Disponibile su Amazon Prime Video.