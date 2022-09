I migliori film in streaming interpretati da Jeremy Irons

News Cinema

L'icona del cinema d'autore anni '80 e '90 compie oggi 74 anni. Ripercorriamo la sua sontuosa carriera attraverso cinque film in streaming.

Compie oggi 74 anni il grande Jeremy Irons, attore che a partire dagli anni ‘80 e nel decennio successivo ha rappresentato il meglio della tradizione britannica per quanto riguarda il cinema d’autore. Oggi siamo maggiormente abituati a vederlo recitare in produzioni di genere, magari anche “divertendosi” in ruoli di supporto, ma la memoria storica e cinefila non può non farci considerare Irons come uno dei più grandi interpreti della storia del cinema contemporaneo. La foto di copertina selezionata è quella di un capolavoro purtroppo non disponibile in streaming in Italia, ovvero Inseparabili di David Cronenberg in cui Irons interpreta i gemelli Elliot e Beverly Mantle: una prova d’attore che è riduttivo definire straordinaria, in quanto si tratta realmente di una delle più profonde e sconvolgenti mai viste sul grande schermo. Pur mancando all'appello un tassello fondamentale della carriera di Jeremy Irons, i cinque film in streaming selezionati per rendergli l’ammirato omaggio testimoniano in egual modo la bravura e la classe unica del suo stile di recitazione. Come sempre buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati dal grande Jeremy Irons

La donna del tenente francese

Mission

Il mistero Von Bulow

Il danno

M. Butterfly

La donna del tenente francese (1981)

Al primo vero ruolo da protagonista Jeremy Irons deve immediatamente affrontare più di una prova del fuoco: recitare accanto alla già “divina” Meryl Streep, su un adattamento scritto da un’altra leggenda quale Harold Pinter. Melodramma che si dipana in due piani temporali che si intersecano a formare un labirinto emotivo e psicologico di grande fascino, La donna del tenente francese diventa ben presto un classico per gli amanti del melodramma romantico, il quale si poggia sulla bellezza della storia e sulle magnifiche interpretazioni dei due attori principali. La Streep arriva alla nomination all’Oscar, Irons l’avrebbe meritata. Come ne avrebbe meritate moltissime altre in carriera…Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Mission (1986)

Nel maestoso film in costume diretto dall’allora acclamato Roland Joffé mette Irons di fronte a un altro titano del grande schermo come Robert De Niro. Poggiato su una messa in scena portentosa e sulle musiche suadenti del grande Ennio Morricone, Mission è uno spettacolo che abbina potenza dell’immagine con una storia di dolore e redenzione davvero ficcante. Palma d’Oro a Cannes piuttosto contestata, il film in costume rappresenta al meglio un momento in cui il cinema sia americano che europeo ancora investivano in prodotti di qualità artistica come idea principale di cinema. Final che non può non strappare lacrime su lacrime. Svariate nomination all’Oscar tra cui quelle per film e regia. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Il mistero Von Bulow (1990)

Lo strameritato Oscar come miglior attore protagonista arriva ad Irons grazie al ritratto in chiaroscuro del famoso Claus von Bulow, accusato di aver ridotto la moglie Sunny a un vegetale dopo aver tentato di assassinarla. Uno dei più famosi casi giudiziari dei nostri tempi viene messo in scena da Barbet Schroeder con un’attenzione certosina alle psicologie e ai silenzi dei personaggi. Accanto a Irons una bravissima Glenn Close nel ruolo della vittima e Ron Silver nella parte dell’avvocato difensore Alan Dershowitz. Il mistero Von Bulow è un film di enorme spessore emotivo, tagliente e ambiguo come doveva essere. Thriller d'impatto da incorniciare. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il danno (1992)

Il romanzo-scandalo scritto da Josephine Hart viene messo in scena dal mai dimenticato Louis Malle con una freddezza ed eleganza perfette per rappresentare lo stato emotivo disconnesso dei personaggi principali. Irons è protagonista di una storia di ossessione fisica e sentimentale con una magnifica Juliette Binoche. Il danno soffoca lo spettatore, lo costringe a partecipare a un gioco al massacro feroce e ipnotico, regalandogli uno studio di psicologie al limite davvero doloroso. Nel cast anche una perfetta Miranda Richardson. Dramma familiare di rarissima potenza emotiva trasformata in cinema d’autore. Disponibile su Netflix, Amazon Prime Video.

M. Butterfly (1993)

Dopo Inseparabili, il ritorno alla collaborazione con David Cronenberg mette in scena un’altra storia di esseri umani che si perdono dietro la maschera, che vivono sulla propria pelle una metamorfosi fisica, spirituale e psicologica capace di devastare. La forma filmica di M. Butterfly è quella delle grandi opere del maestro canadese, un discorso sull’arte come finzione e insieme svelamento della vera natura umana che arriva alle estreme conseguenze. John Lone è ammirevole co-protagonista di un film forse non troppo ricordato ma certamente meritevole di esserlo. Affascinante e suadente. Come il miglior cinema sia di irons che di Cronenberg. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.