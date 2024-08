I migliori film in streaming interpretati da Giancarlo Giannini

News Cinema

Compie oggi 82 anni l'attore ligure candidato all'Oscar per Pasqualino Settebellezze. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che preferiamo.

Scrivere che Giancarlo Giannini è stato uno dei più grandi attori della storia del cinema italiano non è assolutamente un'esagerazione. Il migliore? probabilmente no. Me se invece osassimo scrivere che è stato quello che ha fornito la singola interpretazione più dolorosa e struggente, ecco che il terreno per un dibattito potrebbe essere piuttosto fertile. Ovviamente il titolo di cui stiamo parlando - non particolarmente amato da Nanni Moretti… - lo trovate nei film in streaming qui sotto scelti per rendergli omaggio nel giorno del suo 82o compleanno. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Giancarlo Giannini

Dramma della gelosia - Tutti i particolari in cronaca

Mimì metallurgico ferito nell’onore

Film d’amore e d’anarchia

Pasqualino Settebellezze

Man On Fire - Il fuoco della vendetta

Dramma della gelosia - Tutti i particolari in cronaca (1970)

Dopo alcune prove a supporto la consacrazione per giannini gliela regala Ettore Scola, che lo vuole addirittura accanto a due mostri sacri come Marcello Mastroianni e Monica Vitti in uno dei suoi lungometraggi maggiormente amati. La sceneggiatura di Age e Scarpelli di Dramma della gelosia - Tutti i particolari in cronaca come sempre fonde con pienezza cinema di genere, commedia popolare e popolana e studio attento delle psicologie. Il resto lo fa una regia accurata e a tratti davvero intensa. Mastroianni trionfa a Cannes, per Giannini la conferma come attore in grado di essere al livello dei più grandi della nostra cinematografia. Film di potenza indiscutibile. Disponibile su Apple TV, Rai Play.

Mimì metallurgico ferito nell’onore (1972)

Il primo film di successo della collaborazione con l'indimenticabile Lina Wertmüller è una satira dell’Italia divisa in regioni, bigotta nella mentalità, provinciale e opportunista. Mimì metallurgico ferito nell’onore ci regala un Giannini che sa perfettamente come muoversi tra macchietta e realismo, creando un “tipo fisso” che saprà variare straordinariamente enel corso dei film e dei lungometraggi con l’autrice. I duetti con Mariangela Melato sono da storia del cinema italiano. Nastro d’Argento come miglior attore, primo riconoscimento per una prova che è entrata nel nostro immaginario. ma il bello deve ancora venire…Disponibile su Rakuten TV, Apple TV.

Film d’amore e d’anarchia (1973)

Palma d’Oro a Cannes come miglior attore per una prova di una ferocia emotiva senza precedenti nella carriera di Giannini. A cura insieme a Mariangela Melato, prostituta dal cuore tenero, l’attore regala al pubblico un personaggio idealista e umanissimo, capace di intenerire e far sorridere. Film d’amore e d’anarchia racconta il fascismo italiano con ironia e senso della tragedia nascosto dietro l'apparente farsa da pochade. Cast di contorno magnifico, regia della Wertmüller accurata su una sceneggiatura piena di inventiva. consacrazione internazionale per Giannini strameritata, si tratta di una prova davvero maiuscola e dolente. Bravissimo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Pasqualino Settebellezze (1975)

Secondo noi non esiste prova d’attore nella storia del cinema italiano migliore di quella di Giancarlo Giannini in Pasqualino Settebellezze. E a livello mondiale pochissime le sono pari o superiori. Nomination all’Oscar che sancisce la grandezza dell’attore, così come quella per la regia tributata a Lina Wertmüller, prima nella storia del cinema a una donna. Che altro dire che non abbiamo scritto in passato? La chiave deformante del grottesco adoperata in tutta la sua potenza simbolica. Il film che racconta l’Olocausto dall’interno, arrivando a raccontarne la completa assenza di logica, umanità. Questo è il lungometraggio che arriva al cuore dell’orrore, e lo mette in scena con un coraggio unico. E la sequenza finale è un monito che vale oggi come ieri. Nel cast anche un grandioso Fernando Rey. Capolavoro assoluto, senza se e senza ma, caro Nanni…Disponibile su Amazon Prime Video.

Man On Fire - Il fuoco della vendetta (2004)

Man on Fire - Il Fuoco della Vendetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Quando Giannini è passato a ruoli di supporto in produzioni internazionali, ha lavorato con registi del calibro di Francis Ford Coppola, Ridley Scott, Guillermo Del Toro e nel caso di Man On Fire - Il fuoco della vendetta Tony Scott. I duetti con Denzel Washington sono eccellenti, il carisma dei due attori crea qualcosa di invidiabile. La sceneggiatura di brian helgeland potente, la messa in scena notevole, si tratta davvero di un revenge-movie di spessore molto superiore ai soliti di questo genere. Con un finale straziante a cui partecipa anche una giovanissima ma bravissima Dakota Fanning. Il cinema di genere hollywoodiano al suo meglio, anche grazie a Giancarlo. Disponibile su Google Play, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney +.