I migliori film in streaming interpretati da Fabrizio Bentivoglio

L'attore e regista compie oggi 65 anni. Cinque film in streaming per rendere omaggio a un talento elegante e votato all'ironia.

Facciamo oggi gli auguri di buon compleanno (65 candeline) e dedichiamo i nostri consueti cinque film in streaming a Fabrizio Bentivoglio, uno degli attori più importanti e celebrati del cinema italiano contemporaneo, e con buon diritto. Affermatosi alla fine degli anni ‘80, Bentivoglio è stato insieme a Sergio Castellitto l'interprete principale della nostra industria nel decennio successivo, se non oltre. Mancano purtroppo all’appello dello streaming due delle sue migliori prove d’attore, ovvero quelle regalateci in Testimone a rischio (1997) di Pasquale Pozzessere e soprattutto Come due coccodrilli (1994) di Giacomo Campiotti (foto grande) uno dei migliori film nostrani di quel decennio. Ecco dunque i titoli scelti per rendere omaggio a Fabrizio Bentivoglio, attore di classe cristallina che nei decenni ha saputo abbinare eleganza e volontà di non prendersi sempre troppo sul serio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Fabrizio Bentivoglio

Turné (1989)

Il primo ruolo da protagonista glielo regala l’amico e mentore Gabriele Salvatores, che lo affianca a Diego Abatantuono e Laura Morante in un triangolo amoroso ambientato nel mondo del teatro. Turné si presenta come una commedia on the road con momenti davvero comici e un sottofondo dolceamaro perfetto per rendere al meglio le interpretazioni dei tre protagonisti. Uno dei migliori film italiani degli anni ‘80, che ha lanciato la carriera di attore e regista. Disponibile su Disney +.

Un’anima divisa in due (1993)

Diretto da Silvio Soldini in questo dramma sull’immigrazione e la differenza tra culture, appartenenza e anima in un’Italia alle porte di un decennio complesso come gli anni ‘90, Bentivoglio regala una prova aspra e dolorosa, che gli regala la Coppa Volpi come miglior attore al Festival di Venezia. Un’anima divisa in due è un film ancora oggi necessario, uno schiaffo al moralismo politico e sociale del nostro Paese. Grande protagonista. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

La terra (2005)

Il notevole noir di provincia diretto e interpretato da Sergio Rubini vede Fabrizio Bentivoglio nei panni di un uomo il quale torna nel Sud che ha abbandonato anni prima e si ritrova a fare i conti con i fantasmi del proprio passato. La terra è un lungometraggio ottimamente orchestrato dal regista, che si ritaglia un ruolo infido e affascinante. Un cast perfetto per una delle sorprese del decennio. Divertente e surreale in molti momenti. Disponibile su NOW.

L’amico di famiglia (2006)

Un ruolo di secondo piano ma splendidamente caratterizzato per uno dei film piú sottovalutati diretto da Paolo Sorrentino. Noir dell’anima la cui storia ruota intorno a un usuraio orribile eppure umanissimo, L’amico di famiglia vede l’esplosione di una bellissima Laura Chiatti come innocente co-protagonista. Film disturbante e diretto con stile. Disponibile su Netflix, NOW.

Il capitale umano (2014)

Chiudiamo con la collaborazione di Bentivoglio con Paolo Virzì, che lo dirige in un dramma morale sull'ipocrisia di chi in Italia detiene il potere economico. Il capitale umano possiede momenti in cui si fa specchio fedele delle contraddizioni del nostro tessuto sociale, e Bentivoglio sfodera una prova sottile e melliflua, dimostrandosi di gran lunga il migliore del cast. Affresco disturbante ed elegante nella messa in scena. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.