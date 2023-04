I migliori film in streaming interpretati da Alec Baldwin

News Cinema

L'attore che compie oggi 65 anni ha lavorato per grandi registi come Martin Scorsese, Woody Allen e Tim Burton. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Anche se non sta purtroppo attraversando il più facile dei momenti - ricordiamo che è stato incriminato per omicidio colposo a causa del terribile incidente sul set di Rust in cui è rimadta uccisa il direttore della fotografia Halyna Hutchins - Alec Baldwin rimane una delle personalità più carismatiche dell’entertainment contemporaneo. A teatro è stato per anni l'interprete principale delle opere teatrali di un grande autore contemporaneo quale David Mamet. Sul grande schermo ha alternato ruoli da protagonista ad altri di supporto per produzioni molto spesso di alto livello, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio nel giorno del suo sessantacinquesimo compleanno. Buona lettura.

Beetlejuice - Spiritello porcello (1988)

Beetlejuice - Spiritello porcello: I titoli di testa del film

Insieme a una dolcissima Geena Davis Baldwin interpreta il marito in una coppia defunta prematuramente la quale “assume” Michael Keaton per cacciare da casa sua la famiglia di bifolchi, i quali l’hanno occupata dopo la loro morte. Il film che lancia definitivamente la carriera di Tim Burton è una serie di trovate geniali, costruite su scenografie e costumi da antologia. Beetlejuice - Spiritello porcello è una girandola cinematografica spassosa e fantasiosa, che si rivela un grande successo di critica e pubblico. Oscar per il miglior trucco. Speriamo arrivi il tanto anelato sequel…Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video, NOW.

Caccia a Ottobre Rosso (1990)

Caccia a Ottobre Rosso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Alec Baldwin interpreta il primo Jack Ryan del grande schermo grazie al thriller tecnologico diretto da John McTiernan. Accanto a lui un cast di titani come Sean Connery, Scott Glenn, James Earl Jones, Sam Neill, Stellan Skarsgard. Caccia a Ottobre Rosso è uno spettacolo di grande intrattenimento, un blockbuster di proporzioni enormi che viene messo in scena con maestria assoluta. Divertimento e adrenalina assicurati. Spettacolo mainstream di livello, come se ne facevano una volta…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Americani (1992)

James Foley mette in scena una delle opere teatrali più famose di David Mamet, e lo fa con un cast a dir poco eccezionale: Jack Lemmon, Al Pacino, Kevin Spacey, Alan Arkin e altri grandi attori fanno di Americani uno dei più grandi momenti di teatro filmato contemporaneo. Film claustrofobico e disperato che conquista la Coppa Volpi a Venezia per l’interpretazione maschile (Lemmon) e la nomination all’Oscar per il miglior attore non protagonista (Pacino). Il capitalismo a stelle e strisce al suo peggio. Film magnifico. Disponibile su Amazon Prime Video.

The Departed - Il bene e il male (2006)

The Departed - Il bene e il male: il trailer del film

Parte di supporto a dir poco carismatica per il thriller poliziesco che porta finalmente Martin Scorsese all’Oscar. Leonardo DiCaprio al suo meglio, Matt Damon, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Vera Farmiga e la leggenda Jack Nicholson compongono il cast stellare di The Departed - Il bene e il male, opera preziosa e velenosa che contiene molte sequenze da antologia. Remake di Infernal Affairs che fa proprio il messaggio e lo trasporta in una Boston contaminata e reietta. Magnifico e straziante il finale. Portentoso. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video, NOW.

Blue Jasmine (2013)

Altra interpretazione d’autore per il miglior film di Woody Allen da almeno trent’anni a questa parte. Blue Jasmine è un dramma psicologico che guarda al John Cassavetes delle sue opere migliori, come Una moglie. Una Cate Blanchett da Oscar, accompagnata tra gli altri anche da Sally Hawkins e Michael Stuhlbarg, rende questo film denso e affascinante, uno studio sul dolore rimosso e sulla mancanza di aderenza alla realtà che si trasforma in ossessione. Da inchino la sua eccelsa protagonista. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.