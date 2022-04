I migliori film in streaming diretti da John Milius

News Cinema

L'autore di Conan il barbaro e Un mercoledì da leoni compie oggi 78 anni. Ecco i cinque titoli in streaming che hanno reso gloriosa la sua filmografia.

Compie oggi 78 anni John Milius, uno dei cineasti maggiormente celebrati - e con pieno merito - degli anni ‘70. Il suo cinema sempre robusto, fatto di strutture narrative forti e personaggi scolpiti spesso nella roccia, ha trasposto in grandi immagini le sue idee conservatrici. In quel decennio e in parte anche nel successivo Milius ha saputo regalarci opere meritevoli di essere annoverate nella storia del cinema americano, come ampiamente dimostrano alcuni dei film in streaming scelti per rendergli omaggio. In carriera ha ottenuto una sola nomination all’Oscar, ma di quelle destinate a essere ricordate per sempre: insieme a Francis Ford Coppola è stato l’autore dell’adattamento di Cuore di tenebra di Joseph Conrad, trasposto in Apocalypse Now. Insomma, meglio di così…

Cinque film in streaming diretti da John Milius

Dillinger

Il vento e il leone

Un mercoledì da leoni

Conan il barbaro

Alba rossa

Dillinger (1973)

Il crime-movie dedicato al più famoso rapinatore della Grande Depressione diventa nelle mani di Milius un affresco spiazzante e violento sull’America e il suo senso di giustizia. Lo sguardo anarchico e restauratore del cineasta si proietta sul grande protagonista Warren Oates facendo di Dillinger un film amaro, disincantato ma impossibile da ignorare. Interessante il paragone di Public Enemies di Michael Mann, film “gemello” ma per molti versi anche antitetico. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il vento e il leone (1975)

L’epica e il discorso morale de Il vento e il leone fanno di Milius un autore a tutto tondo. Un grande Sean Connery, accompagnato da una perfetta Candice Bergen, è protagonista di un affresco storico che viene “piegato” alle esigenze narrative di un film d’avventura capace di rimanere scolpito nella memoria. Grandi immagini e sentimenti potenti, con un finale aperto ed emozionante. Uno dei migliori film del decennio, magnifico da vivere, non soltanto da vedere. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Un mercoledì da leoni (1978)

Il film di culto di John Milius è un tributo sentito e appassionante. la fine dell’innocenza americana con l’arrivo della guerra in Vietnam vissuta attraverso le vicende alterne di tre grandi surfisti della West Coast. Il tempo che passa, i rimpianti del passato, le scelte di vita discutibili fanno di Un mercoledì da leoni un film epocale, con un finale da applausi che rende il giusto tributo a una generazione perduta. Grande film, arioso e intimo allo stesso tempo. Bravissimo William Katt. Il capolavoro di Milius. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision.

Conan il barbaro (1982)

L’epopea fantasy che mescola avventura, mito, guerra e magia incorona Milius come il paladino del cinema reaganiano, fatto di muscoli, spade ed eroi invincibili. Arnold Schwarzenegger è il protagonista perfetto di un film testosteronico, mastodontico, indubbiamente messo in scena con un senso del cinema gigantesco. James Earl Jones e Max von Sydow a supporto sono impagabili. Un film di culto generazionale, Conan il barbaro è divertente e meritevole di essere preso non troppo sul serio. Intrattiene magnificamente ancora oggi. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Alba rossa (1984)

Un lungometraggio di distopia negativa che vede gli Stati Uniti invasi dall’Unione Sovietica. E sono i cittadini a ribellarsi e contrattaccare. Un gruppo di giovani star all’epoca tra cui Thomas Howell e Patrick Swayze sono protagonisti di Alba rossa, film talmente di destra da diventare a suo modo un oggetto prezioso, misterioso e perfetto per gli anni ‘80 di Reagan. Talmente schierato e assurdo da volergli in fondo un po’ di bene. E ne hanno fatto anche un remake! Potenza del cinema…Disponibile su NOW.