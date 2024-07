I migliori film in streaming diretti da Gus Van Sant

News Cinema

L'autore americano che compie oggi 72 anni ha ottenuto due candidature all'Oscar per la regia. Ecco alcuni dei suoi film di culto disponibili in streaming.

Compie oggi 72 anni Gus Van Sant, uno dei cineasti più originali che la cinematografia americana ha prodotto negli ultimi cinquant'anni. Arrivato al successo di critica e pubblico alla fine degli anni ‘80, il cineasta originario di Louisville, Kentucky, ha realizzato opere di indubbio valore artistico proponendo sempre una visione personale e un modo di raccontare storie e personaggi capace di entrare nel cuore degli spettatori. Eccovi i suoi migliori film in streaming Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Gus Van Sant

Drugstore Cowboy (1989)

Un Matt Dillon in forma smagliante, istrionico ma anche capace di esplorare i lati maggiormente introspettivi del suo personaggio, rende Drugstore Cowboy il primo film di culto della carriera di Van Sant. La provincia americana raccontata attraverso le peripezie di un altro “Rusty il selvaggio” che rapina piccoli negozi per pagare la propria tossicodipendenza. poesia della strada, situazioni veriste trattate con un tocco mai volto a giudicare, tutt’altro. Bravissima anche Kelly Lynch. Film di grande intensità sia emotiva che cinematografica. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Belli e dannati (1991)

Altro percorso in the road per due anime gemelle che si trovano per le strade di un'America sempre più alienata e incapace di provare empatia per chi ne ha bisogno. Keanu Reeves e un potente River Phoenix - premiato con la Coppa Volpi a Venezia - si mette anima e corpo al servizio di Gus Van Sant, facendo di Belli e dannati un altro lungometraggio da applausi. Un legame profondo e costruito sul dolore di vivere, il quale formato a livello estetico da regista diventa un’opera difficilmente dimenticabile. Bellissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Will Hunting - Genio ribelle (1997)

Uno dei film più commoventi degli anni ‘90, una storia di redenzione personale che Matt Damon e Ben Affleck scrivono in maniera sopraffina, tanto da arrivare all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Così come ci arriva un indimenticabile Robin Williams che recita il ruolo dello psichiatra che aiuta il protagonista a superare i dolori atroci di un passato traumatico. Il tutto raccontato con una poesia che raggiunge momenti di intimismo reale. Will Hunting - Genio ribelle diventa vibrante nelle sedute tra i due protagonisti, intenso nelle scene di strada, romantico nella storia d’amore complesso tra Damon e Minnie Driver. Insomma in questo film ci sono tutte le emozioni che il cinema può regalare. Toccante a dir poco. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Psycho (1998)

Un rifacimento su commissione del classico della suspense firmato Alfred Hitchcock diventa un’operazione intellettuale raffinata e ancora oggi enigmatica. Gus Van Sant realizza la sua versione di Psycho interamente basata sulla versione originale nelle inquadrature, tranne un inserto iperbolico di videoarte nella sequenza della doccia. Cosa dire di questo tentativo? Difficile declinare, tanto rimane complesso eppure intrigante. Anche perché poi Vince Vaughn, Anne Heche, Julianne Moore, Viggo Mortensen e il resto del cast lo rendono comunque prezioso a livello di interpretazioni. Film a suo modo molto riuscito, che Van Sant sa rendere un viaggio sensoriale ma soprattutto mentale di spessore. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Milk (2008)

La biografia dell’attivista gay Harvey Milk diventa nelle mani dell’autore una parabola di affermazione tragica caduta davvero emozionante. Anche perché la coppia di protagonisti/antagonisti formata da Sean Penn e Josh Brolin funziona a meraviglia. Realizzato dipingendo una San Francisco tanto arcigna quando desiderosa di libertà ed emancipazione, Milk si presenta come un affresco umano di grande perizia, incisivo quando capace di parlare al grande pubblico. Oscar per la sceneggiatura originale di Dustin Lance Black e a Penn come protagonista. Seconda Nomination come regista per Van Sant dopo quella ottenuta per Will Hunting. Altro fiore all’occhiello in una filmografia disparata e stratificata. Notevole. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.