I migliori film in streaming di Tommy Lee Jones

L'attore e regista che compie oggi 77 anni ha lavorato con molti dei più grandi cineasti contemporanei. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrarlo.

Spegne oggi 77 candeline il texano D.O.C. Tommy Lee Jones, uno degli attori più affidabili ed efficaci del cinema americano degli ultimi quarant’anni. Candidato quattro volte all'Oscar, ha ottenuto la statuetta come miglior attore non protagonista per Il fuggitivo, enorme successo di pubblico che però non compare nella nostra solita lista di cinque film in streaming a lui dedicata. Quali lavori dell’attore - e regista - abbiamo preferito? Lo scoprirete ovviamente qui sotto! Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati e diretti da Tommy Lee Jones

JFK - Un caso ancora aperto

Non è un paese per vecchi

Nella valle di Elah

Lincoln

The Homesman

JFK - Un caso ancora aperto (1991)

La prima candidatura all’Oscar per Tommy Lee Jones arriva grazie all’istrionico e furente personaggio interpretato nel torrenziale film di Oliver Stone dedicato all’assassinio del Presidente Kennedy. Kevin Costner guida magnificamente un cast pazzesco che comprende Jack Lemmon, Walter Matthau, Kevin Bacon e molti altri. Diretto, montato e fotografato in maniera innovativa, JFK - Un caso ancora aperto scrive un grande pezzo di storia del cinema di quel periodo, confermando la forza irruenta di Stone. Film indimenticabile soprattutto per chi l’ha “vissuto” in sala. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Non è un paese per vecchi (2007)

Non è un paese per vecchi: Trailer del film diretto dai fratelli Coen

Per Joel ed Ethan Coen Jones interpreta un uomo di legge che deve assistere alla brutalità e alla follia del mondo di frontiera in cui vive, testimone impotente di quanto accade. Tratto da Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi è uno dei maggiori capolavori dei fratelli terribili di Minneapolis, un teorema gelido e ammaliante straordinariamente fotografato da Roger Deakins. Josh Brolin, Javier Bardem, Woody Harrelson e molti altri partecipano a questo spettacolo maestoso, giustamente premiato con l’Oscar per il film, la regia, l’adattamento e l'attore non protagonista. Imperdibile. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Paramount +, NOW.

Nella valle di Elah (2007)

Nello stesso anno Jones arriva alla nomination all’Oscar come protagonista per un dramma di densità assoluta. Paul Haggis fa de Nella valle di Elah un film antimilitarista nel senso migliore, mostrando l’orrore che si sviluppa e annida nella mente di giovani soldati sottoposti alla tortura del conflitto. Accanto a un Jones sontuoso Charlize Theron, Susan Sarandon, James Franco. Dramma di impatto emotivo e cinematografico davvero incredibile, con una scena ultima semplicemente da aplausi. Il miglior film di Haggis, a mani basse. Disponibile su Google Play, Infinity +, Amazon Prime Video.

Lincoln (2012)

Lincoln: Il trailer italiano ufficiale

Come supporto di Daniel day-Lewis, Jones ancora una volta si dimostra impagabile nella sua performance austera e rigorosa, che gli vale infatti l’ennesima nomination all’Oscar. Steven Spielberg dirige uno dei suoi film più belli, una dissertazione sul senso del dovere e sulla difesa dei propri principi a spada tratta, anche quando per farlo bisogna adoperare sotterfugi politici e soprattutto morali. Lincoln vede nel cast che John Hawkes, Joseph Gordon-Levitt, Sally Field e molti altri. Davvero un grande film, da rivedere ogni volta per capirlo un po’ meglio. Disponibile su Google Play.

The Homesman (2014)

The Homesman: Il trailer ufficiale del film, versione originale

La prima regia di Tommy Lee Jones Le tre sepolture era stata maggiormente osannata, tanto da portarlo a vincere la Palma d’Oro a Cannes come miglior attore. Ma a nostro avviso The Homesman è un western ancor più personale e disperato, un viaggio dentro un mondo coercitivo, violento, dove non c'è redenzione neppure per chi vuole fare la cosa giusta. A tutti i costi. Hilary Swank come coprotagonista è di una densità quasi soffocante, il cameo di Meryl Streep prezioso. Film di confine in molti sensi, opera coraggiosa e sentita da parte di un artista di spessore indubbio. Disponibile su Amazon Prime Video.