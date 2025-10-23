TGCom24
News Cinema

I migliori film in streaming di Stephen Graham, nel cast di Springsteen: Liberami dal nulla

Adriano Ercolani

L'attore britannico recita il ruolo del padre di Bruce nell'atteso biopic di Scott Cooper. Ecco i film in streaming da lui interpretati che preferiamo.

I migliori film in streaming di Stephen Graham, nel cast di Springsteen: Liberami dal nulla

Dedichiamo oggi il nostro approfondimento composto da cinque film in streaming all’attore britannico Stephen Graham, recentemente salito alla ribalta grazie alla miniserie Netflix Adolescence. Graham torna questa settimana nelle sale di tutto il mondo grazie al biopic Springsteen: Liberami dal nulla, dove interpreta il problematico padre dell'icona del rock contemporaneo. Eccovi dunque alcuni titoli “nascosti” interpretati da Graham che vi consigliamo di recuperare. Buona lettura.

Cinque film in streaming di Stephen Graham, nel cast di Springsteen: Liberami dal nulla

  • Snatch - Lo strappo
  • Nemico pubblico
  • La talpa
  • Greyhound: Il nemico invisibile
  • La ragazza del mare

Snatch - Lo strappo (2000)

Già all’esordio sul grande schermo Stephen Graham si ritrova dentro un cast enorme e un titolo di culto. Snatch - Lo strappo è il secondo film diretto da Guy Ritchie dopo il successo dell’esordio Lock & Stock, e vede tra i protagonisti addirittura Brad Pitt in un ruolo irridente e corrosivo. Accanto a lui Jason Statham, Dennis Farina, Jason Flemyng, Benicio Del Toro. Film criminale che mescola commedia di costume e violenza iperrealista alla prima maniera di Ritchie. Forse leggermente sopravvalutato, ma senza dubbio molto divertente. Consigliato per una serata sanguigna e senza troppi pensieri. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Nemico pubblico (2009)

Partecipazione eccellente e carismatica al complesso film di Michael Mann dedicato alla figura di John Dillinger. Nemico pubblico si avvale di una coppia di protagonisti portentosa come quella formata da Johnny Depp e Christian Bale, a cui si aggiunge un cast di supporto prezioso che vede Marion Cotillard, Jason Clarke, Lily Taylor, Channing Tatum  e molti altri caratteristi di lusso. Ricostruzione storica precisa, stile come sempre asciutto e momenti di cinema indimenticabili. Un digitale sporto fotografato da Dante Spinotti per uno dei crime-movie più solenni e partecipi dei nostri tempi. Da vedere e amare, anche con i suoi difetti. Poderoso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

La talpa (2011)

Altra partecipazione di lusso a uno dei cast all-British più importanti della storia del cinema contemporaneo. Un Gary Oldman che avrebbe meritato l’Oscar recita come grande protagonista de La talpa, tratto dal capolavoro letterario di John Le Carré. Accanto a lui Colin Firth, Mark Strong, Tom Hardy, Benedict Cumberbatch e molti altri attori di talento per un film scritto e diretto con precisione ed eleganza indiscutibili. Davvero uno dei migliori spy-movie mai realizzati, cadenzato nello sviluppo narrativo e attento alla psicologia dei personaggi in scena. Con un finale strappacuore e una visione del mondo pessimistica come dovrebbero sempre essere questi lungometraggi di genere. Bellissimo e struggente. Disponibile su Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, 

Greyhound: Il nemico invisibile (2020)

Come secondo di Tom Hanks a bordo della nave da guerra che solca gli oceani durante la seconda Guerra Mondiale, Graham diventa un contributo prezioso a un lungometraggio che ha avuto la sola sfortuna di andare direttamente in streaming nel mezzo della pandemia. Greyhound: Il nemico invisibile è un dramma bellico ottimamente calibrato nella scrittura, che possiede un attore protagonista come sempre affidabile e coerente, e soprattutto una messa in scena mai rivolta verso lo spettacolo facile, o peggio ancora sensazionalista. Titolo di solidità all'interno del genere e di forte valore emotivo. Uno dei prodotti migliori della piattaforma di streaming che lo ha prodotto e distribuito. Hanks e Graham sono una garanzia. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La ragazza del mare (2024)

Anche in questo caso, La ragazza del mare è andato direttamente in streaming quando aveva davvero tutte le carte in regola per essere distribuito in sala con discreto successo. Daisy Ridley guida La ragazza del mare con affidabilità e candore. Oltre a Graham come sempre nerboruto troviamo anche bravissimi Jeanette Hain, Kim Bodnia, Christopher Eccleston. Messo in scena con vigore e senso dello spettacolo umano, il film possiede momenti emotivamente notevoli, sia nel centro che soprattutto alla fine della narrazione. Uno dei titoli migliori del 2024, che dovrebbe essere visto anche solo per conoscere la storia vera che lo ha ispirato. Ma vale molto più del solito biopic…Disponibile su Disney +.

