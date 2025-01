I migliori film in streaming di Sean Penn, protagonista di Città d'asfalto e Una notte a New York

News Cinema

L'attore due volte premio Oscar torna nelle nostre sale con due lungometraggi diversi tra loro e affascinanti. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Arriva questa settimana nelle sale italiane Città d’asfalto, thriller metropolitano che vede protagonista Sean Penn. L’attore due volte premio Oscar potete trovarlo nei nostri cinema anche con Una notte a New York, dove recita insieme a Dakota Johnson. Abbiamo allora scelto di ripercorrere parte della sua ammirevole carriera attraverso cinque dei suoi film in streaming che apprezziamo maggiormente. Buona lettura.

Cinque film in streaming con Sean Penn, protagonista di Una notte a New York e Città d’asfalto

A distanza ravvicinata

Accordi e disaccordi

Mystic River

21 Grammi

Licorice Pizza

A distanza ravvicinata (1986)

Il film che prova definitivamente l’efficacia di Sean Penn è un crime-movie rarefatto e tesissimo diretto da James Foley. Lo stile di recitazione appassionato, quasi selvaggio dell’attore si sposa perfettamente con la prova invece soffusa e terrificante di suo padre Christopher Walken. A distanza ravvicinata è uno di quei lungometraggi non troppo conosciuti ma assolutamente amati da chiunque li abbia visti. Iconica la colonna sonora che contiene la bellissima Live To Tell di Madonna, allora moglie di Penn. Un titolo che vi consigliamo assolutamente di recuperare, si tratta davvero di uno degli “sleeper” degli anni ‘80. Vibrante e doloroso. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Accordi e disaccordi (1999)

L’unica collaborazione con Woody Allen regala a Sean Penn e Samantha Morton la nomination all’Oscar. Accordi e disaccordi (pessimo titolo italiano) è un omaggio alla musica di un’epoca passata, ai grandi artisti che l'hanno composta ma anche a un modo di intendere l’arte ormai dimenticato. Nel cast anche una affascinante Uma Thurman, come sempre del resto. Alcuni momenti sono da commedia slapstick, altri invece si dipanano come riflessione filosofica sul dolore di vivere e creare arte. A suo modo uno dei migliori film di Allen, e di sicuro una delle interpretazioni più riuscite di Penn, finalmente a suo agio con un ruolo maggiormente leggero, quasi vanesio. Disponibile su TIMVision.

Mystic River (2003)

Mystic River: il trailer del film

Quante volte abbiamo scritto di Mystic River? Se contonuiamo a inserirlo nelle nostre liste di film in streaming è perché si tratta di un film praticamente perfetto: dall’adattamento di Brian Helgeland alla regia di Clint Eastwood, dalla fotografia plumbea di Tom Stern alle interpretazioni emozionanti di Penn, Kevin Bacon (forse il migliore), Tim Robbins, Marcia Gay Harden e Laura Linney. Un dramma criminale che possiede un senso di predestinazione impossibile da dimenticare. che si dipana lento e irresistibile come il fiume che regala il titolo al film stesso. Una delle vette della carriera di chi vi ha partecipato, primo tra tutti Clint Eastwood. Mastodontico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

21 Grammi (2003)

Nello stesso anno Penn conquista la seconda Coppa Volpi al Festival di Venezia grazie al dramma diretto da Alejandro Gonzalez Inarritu. In questo potente teorema sulla vita, l’amore, il dolore della perdita e la morte, l’attore primeggia in bravura con i protagonisti Naomi Watts e Benicio Del Toro. 21 Grammi possiede lo spessore delle grandi tragedie umane, grazie alla sceneggiatura di Guillermo Arriaga, ma anche la bellezza dei film d’autore. Nomination all’Oscar per la miglior attrice e per l’attore non protagonista. Nel cast, preziosi, anche Charlotte Gainsbourg e Danny Huston. Da rivedere anche se continua a spezzare il cuore. Disponibile su Rakuten TV, TIMVision, Amazon Prime Video.

Licorice Pizza (2021)

Licorice Pizza: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Partecipazione straordinaria al bellissimo film diretto da Paul Thomas Anderson con una prova in puro stile Sean Penn, libera e soavemente sopra le righe. Cooper Hoffman e una meravigliosa Alana Haim sono i protagonisti di Licorice Pizza, film trascinante che racconta l'amore giovanile e gli anni ‘70 con una verità e una spontaneità incomparabili. Nel cast anche uno “schizzato” e bravissimo Bradley Cooper. Nomination all’Oscar per il film, la regia e la sceneggiatura, per un lungometraggio appassionante ed esuberante, un inno alla vita e al coraggio di affrontarla di petto. Un’opera che si ama incondizionatamente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.