I migliori film in streaming di Scott Glenn

Il roccioso caratterista americano compie oggi 83 anni. Ecco cinque titoli in streaming di una filmografia all'insegna del genere fatto a dovere.

Arriva oggi alla veneranda età di 83 anni uno dei grandi “duri” del cinema americano, ovvero Scott Glenn. La sua carriera di caratterista, improntata su personaggi tutti d’un pezzo e quasi sempre con un codice morale integerrimo, lo ha portato a ottenere grandi successi di pubblico e critica, e a lavorare con alcuni dei maggiori cineasti contemporanei. I cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio dimostrano quanto Glenn sia stato capace di diventare un’icona del cinema di genere realizzato con stile e solidità, con almeno un’eccezione dentro la regola che ha condotto al capolavoro (scoprirete ovviamente qui sotto di quale film parliamo). Ecco dunque il meglio della carriera pluridecennale di un interprete a cui siamo davvero affezionati. Buona lettura.

Uomini veri (1983)

Il classico diretto da Philip Kaufman racconta degli eroi dell’aria che prepararono il terreno perché poi gli astronauti americano potessero attraversare lo spazio. Tratto dal bestseller di Tom Wolfe, Uomini veri è un film corposo e magnificamente messo in scena, che poggia la propria forza su un cast d’attori in grande sintonia. Oltre a Glenn troviamo anche Ed Harris, Dennis Quaid, Sam Shepard, Lance Henriksen e molti altri caratteristi di ferro. Quattro premi Oscar e la nomination come miglior film dell’anno. Film corposo ed emozionante. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Silverado (1985)

Ultimo esempio di western classico preso in mano da un grande sceneggiatore come Lawrence Kasdan. Silverado si poggia su una storia epica e complessa che vede protagonisti Glenn, Kevin Costner, Kevin Kline e Danny Glover. A supporto altri grandi caratteristi come Brian Dennehy, Rosanna Arquette, Linda Hunt, Jeff Goldblum e John Cleese. Un film potente e arioso, che culmina con un duello finale da antologia. Non fu un successo di pubblico perché arrivò probabilmente fori tempo massimo. Ma che bel film è questo…Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Caccia a Ottobre Rosso (1990)

Caccia a Ottobre Rosso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il grandioso thriller d’azione diretto da John McTiernan e tratto dal romanzo di Tom Clancy vede Scott Glenn sciorinare tutta la sua eleganza marziale in un ruolo raffinato e composito. Ovviamente l’anima di Caccia a Ottobre Rosso è uno Sean Connery potente, accompagnato da Alec Baldwin, Stellan Skarsgard, Sam Neill e altri attori di razza. Grande esempio di cinema mainstream intelligente, serrato nel ritmo e con personaggi a tutto tondo. Enorme successo di pubblico. Da un magnifico artigiano della Hollywood degli anni ‘80. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.

Il silenzio degli innocenti (1991)

Il capolavoro diretto da Jonathan Demme consente a Glenn di proporre la prova più raffinata e drammatica della sua carriera. Diviso tra problemi familiari tenuti in disparte e il lavoro, il personaggio di Jack Crawford risulta denso e ammirevole. Perfetto appoggi ai due grandi protagonisti Jodie Foster e Anthony Hopkins, che fanno de Il silenzio degli innocenti un thriller memorabile. Atmosfere da incubo nella loro quotidianità, ambientazione perfetta per raccontare dell’orrore che si nasconde dietro la porta di una casa qualsiasi. Indimenticabile. Cinque Oscar importanti, tra cui miglior film dell’anno. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, NOW.

Potere assoluto (1995)

Finiamo la mini-rassegna su Glenn con uno dei film più eleganti e politicamente corposi del grande Clint Eastwood, che racconta tutta la sua sfiducia nel sistema americano grazie a un trama articolata e a un racconto più pessimista di quanto la messa in scena briosa non esponga. Potere assoluto si avvale anche dell’arte di Gene Hackman, Judy Davis, Ed Harris, Laura Linney. Un film stratificato e molto divertente da vedere, con Clint che se la ride alla faccia di tutto e di tutti. Notevole esempio di intrattenimento si classe. Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.