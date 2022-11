I migliori film in streaming di Owen Wilson

News Cinema

Compie oggi 54 anni l'attore e sceneggiatore texano, il quale ha collaborato con molti dei grandi cineasti contemporanei come dimostrano i suoi film in streaming.

Facciamo oggi gli auguri di compleanno - spegne 54 candeline - al texano D.O.C. Owen Wilson. Cresciuto ed affermatosi grazie alla collaborazione con l’amico fraterno Wes Anderson, l’attore ha lavorato in carriera con altri cineasti di prestigio, come dimostrano i film in streaming scelti per ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera. Dotato di una simpatia innata e di uno stile di recitazione pacato, Wilson ha ottenuto fino a oggi numerosi successi di critica e pubblico, affermandosi come uno degli interpreti maggiormente amati dal pubblico internazionale. Eccovi dunque il nostro omaggio, come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Owen Wilson

Ti presento i miei

I Tenenbaum

Midnight in Paris

Vizio di forma

Wonder

Ti presento i miei (2000)

Nella scatenata commedia familiare diretta con enorme senso del genere da Jay Roach, Owen Wilson interpreta il rivale in amore dell’altro grande amico Ben Stiller. Un Robert De Niro burbero e sorprendentemente efficace domina la scena di Ti presento i miei, film che sbanca i botteghini di mezzo mondo come faranno anche i due sequel meno efficaci. Si ride parecchio, si tratta di intrattenimento intelligente e ben organizzato. Wilson risulta affascinante e riempie bene il proprio personaggio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

I Tenenbaum (2001)

La sceneggiatura scritta da Wilson e Wes Anderson arriva a ottenere la nomination all’Oscar, ma molte altre avrebbero dovuto seguire: I Tenenbaum è una commedia familiare che nasconde drammi personali, ferite rimosse ma ancora sanguinanti. Gene Hackman come patriarca riluttante è semplicemente maestoso. Anjelica Huston, Gwyneth Paltrow, ancora Stiller, Danny Glover, Bill Murray, Jeff Goldblum e tutti gli altri contribuiscono a farne un film splendido, pieno di guizzi e trovate, profondo e insieme soavemente lieve. Geniale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Midnight in Paris (2011)

Midnight in Paris: Il trailer italiano del film di Woody Allen

Chiamato niente meno che da Woody Allen come protagonista della sua commedia fantastica che mescola passato e presente, Wilson risponde con la prova più malinconica e soffusa della sua carriera. Se Midnight in Paris si rivela uno dei più grossi successi del cineasta lo si deve anche all’attore, bravissimo accanto ad altri interpreti di lusso come ad esempio Marion Cotillard, Michael Sheen, Rachel McAdams e Corey Stoll. Arrivano le nomination all’Oscar per il film, la regia, la statuetta invece la ottiene la sceneggiatura originale. Un piccolo gioiello di leggerezza intellettuale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Now.

Vizio di forma (2014)

Vizio di forma: Il trailer italiano ufficiale del film di Paul Thomas Anderson

Breve partecipazione all'adattamento da Thomas Pynchon, perché se a dirigerlo è un certo Paul Thomas Anderson, allora la collaborazione rimane comunque un fiore all’occhiello. Noir virato in commedia dell’assurdo, Vizio di forma vede protagonista un effimero e bravissimo Joaquin Phoenix. Momenti di grande comicità, altri perfetti per il genere primario, e un cast in cui spiccano anche Reese Witherspoon e Katherine Waterston. Un film che deve essere “digerito”, ma una volta fatto rimane davvero impresso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Wonder (2017)

Chiudiamo con una prova matura e sentita, quella di un padre che vede crescere a confrontarsi col mondo il suo bambino deforme. Invece di essere un film retorico e pietista, Wonder si trasforma fin da subito in una storia emozionante, precisa nel tratteggiare le psicologie dei personaggi, con momenti che comunque la lacrima la strappano. Contribuisce al grande successo anche una Julia Roberts in grande spolvero. Il pubblico corre in massa, la critica applaude. Altro successo per Wilson, in veste nuova ed emozionante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.