I migliori film in streaming di Mike Leigh, grande regista di Scomode verità

Il cineasta britannico torna al cinema con uno dei sui migliori lungometraggi. Ecco i suoi cinque film in streaming che amiamo maggiormente.

L’arrivo nelle sale italiane di Scomode verità, che vede protagonista una bravissima Marianne Jean-Baptiste, segna il ritorno in grande stile al cinema dell’inimitabile Mike Leigh. Pochissimi come lui hanno raccontato la società e il costume britannico con tale forza di analisi (anche spietata ma mai gratuita), ironia e voglia di mettersi a nudo. Il risultato è stata una filmografia appassionante e ricca di capolavori, come dimostrano i cinque film in streaming che trovate qui sotto. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Mike Leigh, regista di Scomode verità

Belle speranze (1988)

Il film che impone il cinema sferzante di Mike Leigh è una commedia di costume che vede una famiglia disfunzionale andare allo sbaraglio in una serie di incidenti, malintesi e differenze sociali che raccontano pienamente la divisione del tessuto inglese. Ruth Sheen e Phil Davis sono i due protagonisti incomparabili di Belle speranze, ma nel cast troviamo anche una tagliente Lesley Manville e Philip Jackson. Un film acuto e irrisorio, ma che in fondo ama i suoi squinternati protagonisti. Vi sono alcuni momenti di comicità inarrivabili. Prima grande perla nella cinematografia ci Leigh. Disponibile su Rakuten TV, Google Play.

Naked - Nudo (1993)

Questo dramma notturno, quasi distopico, è a nostro avviso il capolavoro di Mike Leigh, un film che, quando uscì in Italia con un anno di ritardo segnò profondamente il nostro amore per quel periodo di cinema. Un David Thewlis straordinario regala a Naked - Nudo una intensità brutale e insieme poetica, che trasforma le interminabili scene di dialogo in un discorso filosofico sull’essere umano e su come si è perso dentro una società sempre più estraniante. Premiato a Cannes per la miglior regia e per il miglior attore, questo lungometraggio segna un punto di svolta per la carriera di Leigh, un incubo asfissiante e pessimista su ciò che la Gran Bretagna stava diventando. Magnifico e struggente. Disponibile su Rakuten TV.

Segreti e bugie (1996)

Palma d’Oro a Cannes, premio alla protagonista Brenda Blethyn, cinque nomination all’Oscar per film, regia, attrice protagonista e non (Marianne Jean-Baptiste), sceneggiatura. Con Segreti e bugie Mike Leigh compie un exploit che il cinema britannico lontano dalle grandi produzioni in costume non aveva mai conosciuto. Un successo strameritato per un dramma sociale con momenti di grandissima ironia. Nel cast anche il fido e sempre bravissimo Timothy Spall. Ancora una volta il nucleo principale della società, l’istituzione della famiglia, viene analizzato e scardinato con un acume unico e personale. La sequenza del riconoscimento tra le due donne è di una verità brutale e irresistibile. Film di spessore assoluto Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Topsy-Turvy - Sottosopra (1999)

Prima grande escursione nel cinema in costume per Mike Leigh che ricostruisce la storia del teatro vaudeville inglese. Ambientato tra il 1884 e il 1885, Topsy-Turvy - Sottosopra vede protagonisti encomiabili Jim Broadbent e Allan Corduner, con Timothy Spall, Lesley Manville e Ron Cook in prezioso supporto. Presentato al Festival di Venezia, il film vince gli Oscar per costumi e trucco, mentre ottiene le candidature per scenografie e sceneggiatura originale. Altro fiore all’occhiello nella filmografia variegata del suo autore, un lungometraggio forse meno facile nell’accesso ma altrettanto prezioso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.

Il segreto di Vera Drake (2004)

Leone d’Oro a Venezia, Coppa Volpi per la grandissima Imelda Staunton, e poi candidature all’Oscar per la regia, l’attrice protagonista e la sceneggiatura. Con Il segreto di Vera Drake Mike Leigh compone un dramma storico che è anche atto di denuncia precisa e radicale nei confronti di un sistema che mette la legge al di sopra del singolo individuo, delle sue necessità morali e fisiche. Film la cui messa in scena straordinaria dimostra quanto Leigh potesse essere anche un autore capace di “vedere” l’estetica dell’immagine oltre che gli attori e la storia. Uno dei nostri preferiti di un cineasta davvero unico. Disponibile su Rakuten TV.