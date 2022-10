I migliori film in streaming di Kim Rossi Stuart

News Cinema

L'attore e regista che compie oggi 53 anni ha appena mostrato il suo ultimo Brado alla Festa del Cinema di Roma. Ecco cinque titoli in streaming di una carriera notevole.

Compie oggi 53 anni Kim Rossi Stuart, il cui ultimo lavoro da regista e attore Brado ha ottenuto un ottimo riscontro alla Festa del Cinema di Roma appena conclusa. A inizio carriera ci ha messo un po’ a scrollarsi di dosso l’etichetta di “bello senz’anima”, appiccicata dopo il successo televisivo della serie Fantaghirò. Una volta però avuta la possibilità di provare le sue doti drammatiche - pensiamo soprattutto a un film purtroppo non disponibile in streaming come Senza pelle di Alessandro D’Alatri - Kim Rossi Stuart non si è più fermato, mietendo consensi e lavorando con molti dei più importanti cineasti italiani di oggi. Eccovi dunque i cinque film in streaming che a nostro avviso testimoniano con maggiore chiarezza il talento dell’artista. Buona lettura.

Cinque film in streaming di Kim Rossi Stuart

Le chiavi di casa

Romanzo criminale

Anche libero va bene

Questione di cuore

Vallanzasca - Gli angeli del male

Le chiavi di casa (2004)

Chiamato da Gianni Amelio a interpretare un padre che vuole tornare a prendersi cura del figlio adolescente dopo averlo abbandonato quando ha scoperto le sue condizioni di salute precarie, Kim Rossi Stuart offre una prova matura e profonda, che gli vale la seconda candidatura al David di Donatello, la prima come attore protagonista. Ne Le chiavi di casa si confronta poi, e senza affatto uscirne “sconfitto”, con un’attrice della storia e del calibro di Charlotte Rampling. Insomma, un successo tutto d’autore per il bravo attore. Nel cast anche un cammeo portentoso dell’amico Pierfrancesco Favino. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Romanzo criminale (2005)

Romanzo criminale: il trailer del film

Il film che impone definitivamente il carisma di Kim Rossi Stuart e lo rende una star popolare. Nel ruolo del capo spirituale della banda di malviventi protagonista di Romanzo Criminale, l’attore offre una prova perfetta, stilizzata e tagliente quando serve. Michele Placido dirige il film con trasporto e grande senso del genere, creando un titolo che soprattutto nella prima parte funziona come una macchina da corsa perfettamente settata. Tante nomination ai David, cinque statuette tra cui quella per Favino come non protagonista. A Rossi Stuart altra candidatura. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Anche libero va bene (2005)

L’esordio dietro la macchina da presa di Kim Rossi Stuart è un piccolo gioiello di dramma familiare, con un padre e marito che deve difendere i propri bambini da una madre assente, ondivaga, affetta da mille problemi. Interpretazioni precise, psicologie dettagliate, momenti di forte dramma emotivo fanno di Anche libero va bene un film da camera di enorme fattura, ottimo esempio di lucidità nel racconto e nel ritratto umano. Da vedere assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Questione di cuore (2008)

Questione di cuore: Il trailer del film con Antonio Albanese e Kim Rossi Stuart

Sorprendente escursione nel cinema più “leggero” - si fa per dire, il film ha momenti fortemente drammatici - per Rossi Stuart che si accompagna con Antonio Albanese in nell’escursione tragicomica di due uomini in attesa di morire, anche hanno una gran voglia di vivere. Tratto dalla vera storia dello sceneggiatore Umberto Contarello, Questione di cuore viene diretto da Francesca Archibugi con allegria e profondità. Ottimo esempio di cinema di genere capace di dire qualcosa con affetto e sincerità. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, NOW.

Vallanzasca - Gli angeli del male (2011)

Vallanzasca - Gli angeli del male: Il launch trailer del film con Kim Rossi Stuart

Dopo il successo di Romanzo criminale Placido e l’attore tornano a fare coppia per un altro crime-movie basato sulla storia vera del famoso malvivente che terrorizzò l’Italia del nord con le sue rapine, rapimenti e altri orrori quotidiani. Vallanzasca - Gli angeli del male è molto più estroverso ed elegante del precedente, e si poggia interamente o quasi sulla prova maiuscola del suo protagonista. Da ricordare anche l’ottimo supporto di Gaetano Bruno. Un film che avrebbe meritato maggiore successo, ci si diverte molto e si impara un bel pezzo di storia insanguinata del nostro Paese. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.