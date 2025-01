I migliori film in streaming di Christopher Abbott, protagonista di Wolf Man

News Cinema

L'attore americano che recita nel nuovo horror di Leigh Whannell targato Blumhouse ha interpretato alcuni film in streaming di notevole interesse. Li trovate qui sotto.

Vogliamo oggi puntare la nostra attenzione cinefila su Christopher Abbott, protagonista di Wolf Man che arriva questa settimana nelle sale di tutto il mondo. Nella nuova produzione diretta da Leigh Whannell e targata come sempre Blumhouse, l’attore ha la sua prima vera chance da protagonista. In passato però si è distinto come uno dei volti più interessanti e apprezzati del cinema indipendente americano. A confermarlo i cinque film in streaming che trovate qui sotto. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Christopher Abbott, protagonista di Wolf Man

La fuga di Martha

1981: Indagine a New York

Sweet Virginia

It Comes at Night

Il mondo che verrà

La fuga di Martha (2011)

La fuga di Martha: Il trailer italiano

L'esordio alla regia di Sean Durkin diventa il film indipendente più bello dell’anno, anzi togliamo pure la cornice dell’indipendenza. La fuga di Martha possiede un’atmosfera sospesa e minacciosa di rarissima coerenza, un mondo “altro” in cui la protagonista viene imprigionata dal grandioso “orco” John Hawkes. Elizabeth Olsen lancia la sua carriera con una prova rigorosa, silenziosa e complessa. Film di potenza emotiva ed espressiva quasi insostenibili, una vera e propria sferzata agli orrori della provincia americana. Da rivedere e amare incondizionatamente. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

1981: Indagine a New York (2014)

1981: Indagine a New York: Il trailer del film - HD

Dopo il bell’esordio di Margin Call, J.C. Chandor firma il suo lungometraggio maggiormente riuscito e teso, uno spaccato di atmosfere cupissime e un’ambientazione che sprizza violenza pregressa. Jessica Chastain e Oscar Isaac sono una coppia di protagonisti meravigliosa, affiatata e capace di esplicitare le sfumature l’una dell’altro. 1981: Indagine a New York è un thriller psicologico senza azione ma con enorme pressione emozionale. Oltre ad Abbott come supporto anche un potente Alessandro Nivola. La Grande Mela raccontata in tutta la sua bellezza oscura. Affascinante. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sweet Virginia (2017)

Sweet Virginia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dramma criminale ancora una volta ambientato nella provincia americana, dove Abbott interpreta un assassino psicopatico e terrificante, ottimo contraltare per il potente protagonista Jon Bernthal. Se poi aggiungete al cast Imogen Poots e Rosemarie DeWitt, ecco che la formula per un film davvero importante è servita. peccato non abbia avuto distribuzione in sala in Italia, Sweet Virginia è davvero di un lungometraggio molto ben scritto e diretto con la giusta tensione. La sequenza finale è un concentrato di pathos e violenza di rara efficacia. Noi lo abbiamo amato. Primo squillo veramente importante per Abbott che si conferma pieno character actor. Disponibile su Amazon Prime Video.

It Comes at Night (2017)

It Comes at Night: Il nuovo trailer del film - HD

La A24 si è specializzata negli anni con horror a basso budget e alto tasso di stress. It Comes at Night è senza dubbio uno dei suoi migliori prodotti, grazie a una regia accurata e capace di lavorare benissimo con il non visto, ma soprattutto del suo quartetto di attori portentoso. Joel Edgerton, Carmen Ejogo, Riley Keough e appunto Abbott costruiscono un gioco al massacro trascinante e folle, oscuro come la notte che avvolge il film e la sua belleza estetica. Davvero terrificante in molte scene, pieno di suspense psicologica. Uno dei migliori titoli di genere di questi anni. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il mondo che verrà (2020)

Altra partecipazione eccellente dentro un cast di all-star che comprende Vanessa Kirby, Katherine Waterston, Abbott e Casey Affleck. Storia di pionieri e di amori proibiti, soprattutto di una società ancora soggiogata dalla credenza religiosa che informa la morale bigotta. Mona Fastvold dirige Il mondo che verrà con una delicatezza e un’attenzione alle psicologie a tratti emozionante, Non tutto funziona, il ritmo è a dir poco lento, ma i personaggi e le interpretazioni valgono senza dubbio la visione. Titolo molto interessante, pur nella sua perfettibilità. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.