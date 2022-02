I migliori film in streaming di Chris Rock

News Cinema

L'irriverente comico americano compie oggi 57 anni. Cinque film in streaming per ripercorrere la sua carriera fatta di successi.

Compie oggi 57 anni l’attore, sceneggiatore e regista Chris Rock, una delle personalità più affermate e irriverenti della comicità americana contemporanea. Capace di risultare efficace sia in produzioni prettamente ridanciane - e ne ha fatte parecchie - che in lungometraggi con una valenza artistica più elevata, Rock ha costruito negli anni una carriera di tutto rispetto che lo ha portato a ottenere grossi successi di pubblico e qualche sincero apprezzamento da parte della critica. Con i cinque film in streaming selezionati abbiamo provato a evidenziare proprio le due dimensioni della filmografia dell’attore. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti e/o interpretati da Chris Rock

Arma letale 4 (1998)

Prima parte in un film mainstream per Chris Rock, il quale condivide lo schermo con gli iconici protagonisti Danny Glover e Mel Gibson, con la splendida Rene Russo a supporto. Diretto da un grande e versatile artigiano quale era Richard Donner, Arma Letale 4 chiude (per il momento?) il franchise con classe e una ottima dose di divertimento, ovviamente in salsa action. Rock proprio non sfigura come spalla comica, tutt’altro. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Head of State (2003)

Scritto, diretto e ovviamente interpretato da Rock, Head of State si rivela una commedia politica che anticipa di qualche anno la grande rivoluzione culturale e sociale rappresenta da Barack Obama. Rock però lo fa a modo suo, attraverso un film scatenato a momenti ma anche corrosivo, sferzante nei confronti non soltanto dell’America conservatrice ma anche di quella che si crede liberal, ma è ancora intrisa di razzismo anche se non lo sa. Head of State diverte, incuriosisce a pone domande a cui ancora oggi sicuramente non si è data una risposta soddisfacente…Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

L’altra sporca ultima meta (2005)

Nella schiera di film realizzati per il puro intrattenimento del grande pubblico questo è senza dubbio il più divertente. Remake aggiornato del classico carcerario/sportivo diretto da Robert Aldrich, L’altra sporca ultima meta cementa l’alchimia tra Rock e il protagonista Adam Sandler. Con Burt Reynolds - eroe dell’originale - nel cast come allenatore, il film diventa uno spasso da vedere, montato e interpretato con perizia assoluta per il genere. Un guilty pleasure da divorare tutto d’un fiato. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

2 giorni a New York (2012)

2 giorni a New York: Il trailer italiano del film - HD

Escursione elegante e nevrotica nella commedia sofisticata. Julie Delpy sceglie Chris Rock come coprotagonista del suo precedente, riuscitissimo 2 giorni a Parigi. Il risultato è ugualmente frizzante, intelligente trovate comiche e capace di mettere ancora una volta alla berlina le differenze culturali e gli stereotipi tra francesi e americani. 2 giorni a New York dimostra l’estro della Delpy come autrice ma anche la capacità di Rock di assecondare il tono e lo stile della stessa. Prova d’attore molto maura, soprattutto nella sua leggerezza. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Spiral - L'eredità di Saw (2021)

Chiudiamo con il sequel/reboot di Saw fortemente voluto da Rock, che l’ha anche sceneggiato. Spiral - L'eredità di Saw dietro la facciata da horror/thriller contiene una critica sociale molto precisa contro la corruzione e l’abuso da parte della polizia. A livello spettacolare il film funziona a dovere, e l’impegno in sottofondo non guasta. Samuel L. Jackson a supporto poi è un plus di certo. Divertente e gore al punto giusto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.