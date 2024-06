I migliori film in streaming dedicati al mondo della boxe

News Cinema

Otto anni fa scompariva la leggenda di questo sport Muhammad Ali. Per rendergli omaggio abbiamo selezionato cinque film in streaming con protagonisti altrettanti pugili indimenticabili.

Il 3 giugno 2016 ci lasciava all’età di 74 anni la leggenda del pugolato Muhammad Ali. Senza dubbio l’atleta più importante del XX secolo, un uomo che ha combattuto battaglie storiche sul ring e altre forse ancora più importanti fuori dal ring, imponendosi come una figura centrale per la battaglia per i diritti civili dei neri in America. Per onorare la memoria di questo personaggio unico vogliamo proporvi cinque film in streaming dedicati ad altrettanti pugili. Buona lettura.

Ricordando Muhammad Ali, cinque film in streaming sulla boxe

Rocky

Toro scatenato

Alì

Million Dollar Baby

Creed - Nato per combattere

Rocky (1976)

Uno sconosciuto Sylvester Stallone tira fuori dal proprio cilindro un personaggio destinato a fare la storia del cinema. Rocky Balboa è l’uomo della strada, il pugile tutto anima e cuore che combatte contro lo status quo. John G. Avildsen dirige Rocky per farne un film straordinariamente populista, nel senso migliore del termine. Risultato? Oscar per il film, la regia e il montaggio. Molti sequel, alcuni davvero buoni come il secondo episodio e l’ultimo. Carl Weathers, Talia Shire, Burt Young a completare un cast viscerale e prezioso. Con un finale da leggenda. Rocky che invita Apollo a combattere dopo essere stato messo a tappeto è un momento di cinema senza precedenti a livello emotivo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Toro scatenato (1980)

Toro scatenato: Il Trailer Ufficiale Italiano della versione restaurata in 4K del Film (2023) - HD

L’iperrealismo del bianco e nero regala a Martin Scorsese la possibilità di espriemr eil suo genio visivo al masismo livello. Il suo Toro scatenato diventa un’epopea umana di autodistruzione sontuosa, straordinariamente sceneggiata da Paul Schrader. Il resto ovviamente lo fa un Robert De Niro camaleontico e doloroso, in una prova che gli regala l’Oscar come miglior attore protagonista. Joe Pesci, Cathy Moriarty sono comprimari di lusso in un biopic folgorante. intenso, montato da Thelma Schoonmaker con innovativa precisione. Il film perfetto. Votato da molti come il migliore del decennio, e non a torto. Il meglio di un cinema inimitabile, almeno a quel tempo. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Alì (2001)

Il biopic di Michael Mann dedicato a Muhammad Ali si concentra su deucu anni della sua vita, dal 1964 al 1974. Il periodo del primo trionfo, dello stop dovuto al rifiuto di prestare il servizio di leva in Vietnam, alla resurrezione contro Foreman nel Rumble in the Jungle. I primi quindici minuti di Ali sono probabilmente il miglior momento dell’intero cinema dell’autore: montaggio, tensione, visione poderose. Will Smith nel ruolo del pugile è perfetto, Jamie Foxx, Jon Voight, Jada Pinkett, Jeffrey Wright e tutti gli altri sublimi. Un film complesso. difficile da catalogare, a suo modo davvero capace di andare sotto la pelle dello spettatore. Uno dei migliori di Mann, il che è tutto dire. Potente. Nomination all’Oscar per attore protagonista (Smith) e a supporto (Voight). Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Million Dollar Baby (2004)

Sul ring questa volta sale Hilary Swank, allenata da un Clint Eastwood che l’aiuta a diventare prima campionessa e poi la tira via dal suo strazio. Million Dollar Baby è una ballata sul rimpianto, sulla forza di volontà, su quello che bisogna fare per fronteggiare i propri demoni personali. Un film in chiaroscuro di dolcezza ruvida, di silenzi e parole che bruciano, di speranza e perdizione. Oscar per il film, la regia, la miglior attrice e il migliore non protagonista a Morgan Freeman. Non il migliore di Eastwood ma comunque di livello altissimo. Con almeno un paio di momenti di umanità lacerata e indimenticabile. Grandioso cinema di fantasmi e rimorsi. Disponibile su Amazon Prime Video, NOW.

Creed - Nato per combattere (2015)

Lo Spin-off di Rocky diventa fin dal primo capitolo un film indipendente, un discorso preciso e pungente sulla natura del pugile, “costretto” a salire sul ring per confrontarsi prima di tutto con se stesso. Michael B. Jordan conduce Creed dentro le coordinate precise e rabbiose del genere, diretto da un Ryan Coogler che sa perfettamente come gestire situazioni e personaggi. Stallone torna in grande stile in un film che conquista giustamente critica e pubblico. Da vedere tutto d’un fiato, commuove anche per la bravura cristallina di Tessa Thompson. Assolutamente consigliato, così come i due capitoli successivi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.