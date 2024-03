I migliori film in streaming che vedono protagoniste donne nello spazio profondo

News Cinema

Da Sigourney Weaver a Anne Hathaway, da Sandra Bullock a Juliette Binoche: eccovi alcuni film in streaming con protagoniste femminili alle prese con l'ignoto del cosmo.

Approfittando dell’anniversario della nascita di Valentina Tereshkova, prima donna ad andare nello spazio nel 1963, vogliamo proporvi cinque film in streaming in cui altrettanti personaggi femminili si sono trovati a superare ostacoli più o meno pericolosi proprio nello spazio profondo. Si tratta in tre casi di veri e propri classici del cinema contemporaneo, di un film che avrebbe meritato forse maggior fortuna e infine con l’aggiunta di una “chicca” cinefila che ha conquistato il nostro cuore al New York Film Festival qualche anno fa. Buona lettura.

Alien (1979)

Il capolavoro di Ridley Scott consegna alla storia del cinema Ellen Ripley, interpretata da una Sigourney Weaver perfetta. Personaggio spigoloso, fragile ma deciso a sopravvivere, pratico e potente quando si tratta di combattere per la propria vita. Alien ci regala una versione straordinaria e metaforica de “La Bella e la Bestia”, un horror fantascientifico raffinato e pulsante. Merita assolutamente segnalazione anche il sequel Aliens - Scontro finale (1986) di James Cameron, che “completa” il personaggio di Ripley rendendolo indimenticabile. Prima nomination all’Oscar per un’attrice in un film di fantascienza. basta? Personaggio che diventa mito. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Gravity (2013)

Bellissimo e struggente dramma spaziale che Alfonso Cuaron dirige con una visione a dir poco portentosa, coadiuvato dal direttore della fotografia Emmanuel Lubezki. Sandra Bullock è dolorosa e umanissima protagonista di Gravity, spettacolo visivo di fattura eccelsa che contiene anche due personaggi magnificamente scritti, e un arco narrativo preciso quanto emotivamente coinvolgente. Una valanga di Oscar tra cui quello per la miglior regia per un successo clamoroso e strameritato. Uno dei migliori film di fantascienza della storia del cinema contemporaneo, con un finale in cui è impossibile non esaltarsi e commuoversi insieme. Semplicemente portentoso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Interstellar (2014)

Una Anne Hathaway intensa e poetica diventa il cuore del dramma sci-fi di Christopher Nolan. Personaggio complesso e vibrante, a cui il protagonista Matthew McConaughey si aggrappa psicologicamente ed emotivamente per portare a termine la propria missione. Interstellar è un film visivamente portentoso, complesso nella struttura, emozionante nelle immagini. Jessica Chastain, Casey Affleck e Matt Damon chiudono un cast a dir poco prezioso, che eleva la statura di un film magari un po’ oscuro, ma di certo ipnotico. Da vedere e rivedere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, NOW.

Passengers (2016)

Duetto d’eccezione tra Jennifer Lawrence e Chris Pratt, una fantascienza elegante e visivamente accurata per un lungometraggio che possiede molti punti di forza, anche se tutto sommato piuttosto derivativi. la presenza di Michael Sheen a supporto diventa importante, un paio di sequenze sono davvero avvincenti. Morten Tyldum tenta la carta del cinema d’autore dentro un prodotto di intrattenimento e il trucco quasi gli riesce. A noi Passengers in fondo è piaciuto, anche la critica l’ha quasi devastato. Il pubblico ha risposto in parte, non decretandone però il successo definitivo. Peccato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

High Life (2018)

Se Claire Denis porta Robert Pattinson, Mia Goth, Juliette Binoche e gli altri membri del cast, non ci si può che aspettare un film di fantascienza devastante e tutt’altro che ammiccante al pubblico. E infatti High Life si rivela un viaggio fisico e psicologico decisamente non facile da compiere, ma alla fine più che soddisfacente a livello intellettuale ed emotivo. Scene difficili da sostenere con altri momenti di forte impatto emozionale per un film affascinante, respingente eppure accurato. A noi ha sinceramente irretito, come d’altronde tutto il cinema di questa autrice sui generis. Lo consigliamo spassionatamente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.