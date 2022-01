I migliori film in streaming ambientati nel mondo della scuola

News Cinema

Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming che parlano di insegnamento, studenti, professori in maniera originale.

I cinque film in streaming di oggi sono dedicati a quello che può succedere dietro le mura di una scuola, al rapporto tra studenti e a quello con i professori. Abbiamo selezionato lungometraggi che esplorano tematiche e soprattutto toni differenti tra loro, in particolar modo quelli del dramma e della commedia. Opere che contengono momenti di grande cinema e una loro originalità peculiare. Eccovi dunque quello che reputiamo il meglio prodotto inn questi anni quando si tratta di cinema dedicato alla scuola e all’insegnamento. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati al mondo scolastico

Breakfast Club

L’attimo fuggente

La scuola

Election

La classe

Breakfast Club (1985)

Il film di culto diretto da John Hughes vede cinque studenti non propriamente modello venir puniti e costretti a passare un giorno insieme. All’inizio sconosciuti, radicalmente diversi tra loro, impareranno a convivere con se stessi e a formare un legame che va oltre l’amicizia. Anche grazie a una colonna sonora magnifica - basta pensare alla scena finale - Breakfast Club diventa un film vibrante, appassionato e con personaggi indimenticabili. Emilio Estevez, Molly Ringwald, Judd Nelson e Ally Sheedy interpretano figure che si sono sedimentate nell’immaginario collettivo. Epocale. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

L’attimo fuggente (1989)

L'attimo fuggente: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il capolavoro diretto da Peter Weir racconta della lotta al conformismo di un insegnante che tenta di allevare uomini invece che studenti automatizzati. Robin Williams è straordinario protagonista, attorniato da giovani attori tra cui spicca un magistrale Ethan Hawke. L’attimo fuggente vince l’Oscar per la sceneggiatura originale, script perfetto per esaltare interpretazioni e la regia di un autore con una sensibilità unica. Il titolo di culto di fine millennio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

La scuola (1995)

Daniele Luchetti racconta della battaglia di un professore per mantenere la propria umanità oltre che quella dei suoi studenti. Silvio Orlando, Anna Galiena e Fabrizio Bentivoglio sono protagonisti di un film originale con momenti di squisita vena surreale. La scuola diverte, fa riflettere sulle condizioni delle nostre strutture educative, commuove per la profondità emotiva di alcune scene. Un piccolo gioiello che vince il David di Donatello come miglior film dell’anno. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Election (1999)

Il primo grande successo di critica di Alexander Payne viene realizzato grazie al suo spirito di osservazione caustico e sinceramente velenoso. Election vede protagonista Reese Witherspoon nel ruolo di una studentessa arrivista, bacchettona e disposta a tutto pur di eccellere. Matthew Broderick le fa da perfetto contraltare nel ruolo di un professore ipocrita e codardo. Commedia spiazzante, angosciante a tratti, che si guadagna la nomination all’Oscar per l’adattamento. Titolo di culto. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

La classe (2008)

Il miglior film diretto da Laurent Cantet trionfa a Cannes grazie al racconto preciso e umanissimo di una classe di studenti che si confrontano prima con il loro professore e metaforicamente con la vita non semplice che li aspetta. La classe sprigiona realismo e vitalità grazie a uno stile di messa in scena asciutto e magnificamente organizzato. Grande recitazione dei giovani protagonisti per un lungometraggio che mostra la realtà dietro la finzione. Magnifico esempio di impegno sociale e civile. Disponibile su Google Play.