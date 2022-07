I migliori film in streaming ambientati in un hotel

News Cinema

Ma non aspettatevi storielle estive o vacanziere: i film in streaming selezionati, seppur di genere, sono opera di grandi autori!

Quando abbiamo pensato a questa piccola rassegna di cinque film in streaming in cui l’hotel - o motel che si voglia - gioca un ruolo fondamentale, pensavamo che avremmo trovato una serie di titoli perfetti per celebrare le tanto agognate vacanze estive. E invece cercando nella storia del cinema recente e meno, quello che ne è venuto fuori è stato invece un connubio di autori a tutto tondo che, pur adoperando il genere, hanno realizzato opere estremamente personali e potenti, regalandoci in molti casi film destinati a scrivere pagine fondamentali per la Settima Arte. Buona lettura.

Cinque film in streaming che hanno come ambientazione un hotel

Psyco

Shining

Mystery Train

Memento

Grand Budapest Hotel

Psyco (1960)

Partiamo col film culto di Alfred Hitchcock tratto dal romanzo di Robert Bloch, una storia che si dipana in due tronconi per arrivare all’orrore di provincia che si nasconde tra le mura del leggendario Bates Motel. Anthony Perkins, Janet Leigh e Martin Balsam sono i protagonisti di Psyco, capolavoro in cui la regia trasforma la storia in Arte. Troppe le scene da ricordare, più di quella della doccia a noi continua a terrorizzare il momento dell’assassinio di Balsam. Un film che ha rivoluzionato il thriller. Nomination all’Oscar per la migliore regia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.

Shining (1980)

Stanley Kubrick prende il romanzo di Stephen King, ne mantiene l’ossatura narrativa ma lo ribalta per farne una storia di follia e violenza, messa in scena con la maestria di chi il cinema lo inventa, non lo gira semplicemente. Shining diventa veicolo perfetto per l’istrione Jack Nicholson ma anche per la fragile Shelley Duvall. Un horror che trascende il genere per farsi riflessione pessimistica ed esistenziale sulla ciclicità della natura umana, destinata a ripetere il vortice di sangue che connota la sua stessa essenza. Da brividi, sotto ogni punto di vista, primo tra tutti quello cinematografico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Mystery Train - Martedì notte a Memphis (1989)

Le atmosfere scanzonate di Jim jarmusch sono sempre state teatro perfetto per la rappresentazione di un’umanità poetica e viscerale, e Mystery Train raggiunge sotto questo punto di vista alcune delle vette poetiche dell’autore. Grazie a un cast che perfetto che comprende anche Steve Buscemi e Nicoletta Braschi, il film mette in scena la vita soffusa che si dipana dentro una stanza d’albergo, un film con un’aura particolare e preziosa, da recuperare assolutamente e il più presto possibile. Unico. Disponibile su Amazon Prime Video.

Memento (2000)

Christopher Nolan adopera la stanza di motel come cornice scarna e stilizzata per raccontare la sua storia spezzata, facendo di Memento un noir unico nel suo genere. Regia pazzesca, montaggio centellinato e preciso, Guy Pearce, Carrie Anne Moss e Joe Pantoliano perfetti per l’atmosfera nerissima dell’operazione. Grande titolo di culto di inizio millennio che impone il cineasta inglese. Il suo gioco con lo spettatore si fa già scoperto, ed è un piacere immenso parteciparvi. Disponibile su Apple Itunes.

Grand Budapest Hotel (2014)

Chiudiamo con uno dei film maggiormente compiuti e incorniciati meglio di Wes Anderson, una commedia degli errori/orrori dove Ralph Fiennes ci regala una delle sue migliori interpretazioni. Grand Budapest Hotel è un mosaico di personaggi, storie, bizzarrie umane e cinematografiche di classe cristallina, che porta l’autore a sfiorare l’Oscar. Grande messa in scena per un lungometraggio sopraffino e a tratti commovente. Genio, arte e un pizzico di civetteria che non guasta mai. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.