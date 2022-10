I migliori film in streaming ambientati a Buenos Aires

News Cinema

La capitale argentina è stata spesso teatro di lungometraggi carichi di significato, che hanno affrontato la storia del Paese e le sue radici potenti. Ecco gli esempi in streaming.

Con il suo fascino latino e la sua storia anche fin troppo drammatica, Buenos Aires è stata molto spesso teatro perfetto per storie cinematografiche di grande spessore emotivo, guidate da personaggi in grado di rimanere impressi nella memoria. Questi i cinque film in streaming con cui vogliamo rendere omaggio alla capitale argentina. Buona lettura.

Cinque film in streaming ambientati a Buenos Aires

Evita (1996)

Partiamo con uno dei musical più importanti degli anni ‘90, una messa in scena potente che Alan Parker tesse intorno a un trio di attori davvero impressionante per carisma e ambiguità: Madonna nel ruolo della protagonista, Jonathan Pryce in quello di suo marito presidente Peron e Antonio Banderas mai così bravo a commentare gli eventi che portarono alla creazione del mito popolare di Evita. Un film solidissimo, cupo in molti momenti e appassionante nella musica e nelle canzoni. Oscar per You Must Love Me, fotografia del grande Darius Khondji. Film di spessore vero. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video, Disney +.

Garage Olimpo (1999)

Il racconto delle epurazioni silenziose da parte della dittatura argentina messo in scena attraverso il lungo, monotono e terribile calvario di una giovane accusata di essere una sovversiva. Marco Bechis costruisce Garage Olimpo come una lenta, progressiva e inarrestabile discesa nell’inferno della normalità del Male. Un film senza una sottolineatura, misurato su un realismo che diventa incubo del quotidiano potente e doloroso. Un film assolutamente necessario, per non dimenticare mai. Disponibile su CHILI.

Il segreto dei suoi occhi (2009)

Il segreto dei suoi occhi: Il trailer del film Oscar 2010 per miglior film straniero

Nell'Argentina degli anni 70 l’indagine sull’assassinio di una donna porta a scoperchiare segreti, scheletri e il male contagioso di una società che accetta il crimine e l’impudenza come fossero la normalità. Juan José Campanella dirige un thriller che diventa fin da subito un dramma livido e scioccante sulla desolazione di personaggi accecati dall’odio, stremati dalla brutalità della situazione del loro Paese. Il segreto dei suoi occhi ha come protagonsta un ottimo Ricardo Darín per un lungometraggio che a sorpresa, ma meritatamente, vince l’Oscar come miglior film straniero. Da non perdere. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Il Clan (2015)

Il Clan: Clip in italiano del film - HD

Storia vera della famiglia Puccio, una famiglia che negli anni ‘80 rapiva persone a scopo di lucro per poi ucciderle in caso non venisse pagato alcun riscatto. Pablo Trapero dirige un film durissimo, quasi estremo, con una precisione filmica e un’attenzione alle psicologie dei personaggi davvero encomiabile. L’attore comico Guillermo Francella, già coprotagonista de Il segreto dei suoi occhi, sfodera una prova algida e terrificante, contribuendo a innalzare il valore de Il Clan. Ancora una volta, Buenos Aires come teatro dell’orrore di una società zittita dal potere…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play, NOW.

I due Papi (2019)

I due Papi: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La capitale argentina è in parte teatro della formazione giovanile del Cardinale Jorge Mario Bergoglio, chiamato dall’allora Papa Ratzinger per un confronto umano, religioso e anche politico senza precedenti. Fernando Meirelles mette in scena la sceneggiatura di Anthony McCarten con composta misura, lasciando a Jonathan Pryce e Anthony Hopkins la libertà di esprimere le loro grandiose capacità di attori. Il risultato è un dramma da camera intimo e sensibile, che regala ai due attori la nomination all’Oscar insieme a quella per lo script. I due Papi è un ilm molto molto preciso, una rarità. Disponibile su Netflix.