I grandi film in streaming che compiono 25 anni

Nel 1997 sono usciti classici come Titanic e Will Hunting - genio ribelle. Scoprite con noi i nostri cinque film in streaming preferiti di quell'anno.

Il 1997 è stato un anno fondamentale per il cinema americano, in particolar modo quello mainstream. Una serie di film di successo hanno definitivamente affermato la politica dello Studio System riguardo produzioni dal budget molto alto ma in grado di attirare il pubblico di ogni età e praticamente da ogni parte del mondo. Venticinque anni fa usciva infatti Titanic di James Cameron, che distrusse ogni record d’incasso e conquistò un record di 11 Oscar, condiviso con altri titoli leggendari come Ben Hur (1959) e Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re (2003). Il mastodonte di Cameron fu però soltanto la punta (enorme) dell’iceberg di un modo di confezionare il cinema di genere in maniera personale e “adulta”, come in larga dimostrano i cinque film in streaming selezionati per celebrare i 25 anni dalla loro uscita. Manca purtroppo all’appello dello streaming Kundun di Martin Scorsese, opera discontinua ma dal fascino visivo indiscutibile, che sarebbe entrata di diritto nella lista sottostante. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming che compiono 25 anni

Face/Off - Due facce di un assassino

Sotto molti punti di vista Face/Off - Due facce di un assassino ha cambiato la storia del cinema mainstream hollywoodiano: l’estetica folgorante di John Woo ha ridefinito la visione dell’action-thriller e per qualche anno ne ha dettato le regole. Il gioco di specchi che regola la trama di questo capolavoro consente a Nicolas Cage e John Travolta di tirare fuori il meglio dal loro repertorio di istrioni. Se poi si aggiungono Joan Allen, Giovanni Ribisi, Dominique Swain e altri ottimi attori di contorno, ecco che la gioia cinematografica è servita. Film epocale, inarrivabile quanto a spettacolo che colpisce al cuore. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video, Disney +.

L.A. Confidential

Un autore intelligente e versatile quale era Curtis Hanson - in collaborazione con lo sceneggiatore Brian Helgeland - riesce nel “miracolo” di portare sul grande schermo due romanzi di James Ellroy, fondendoli in uno spettacolo cinematografico di primissimo ordine. Fotografato da un grande Dante Spinotti, L.A. Confidential è un noir classico che possiede un’anima tutta contemporanea. Guy Pearce, Russell Crowe, Kevin Spacey, James Cromwell e Danny DeVito sono protagonisti di una detective-story in cui spicca però la bellezza e la bravura di Kim Basinger, Oscar come non protagonista insieme all’adattamento. A suo modo un classico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Strade perdute

Uno dei film più visionari e visivamente accattivanti del grande David Lynch, anche se meno celebrato di Mulholland Drive per restare nello stesso tipo di cinema. Strade perdute è un road-movie che si mescola al thriller con una commistione incredibilmente profonda, che scava alle radici dei generi stessi. Bill Pullman e Rosanna Arquette sono tra i protagonisti di un film che diventa ben presto un incubo, con una storia circolare spaventosamente ipnotica. Uno dei grandi cult-movie del 1997. Disponibile su CHILI.

Titanic

Il film che ha segnato almeno una generazione di spettatori, spettacolo elevato all'ennesima potenza in cui si incastona una storia d’amore romantica, straordinariamente interpretata da Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Titanic è visione, sforzo economico, fisico e mentale mai sperimentato in precedenza. James Cameron eleva il tutto con la sua potenza espressiva di grande narratore. Difficile trovare un altro equivalente a questo lungometraggio strabordante e magniloquente, nel senso migliore del termine. la storia del cinema è scritta a caratteri cubitali. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Will Hunting - Genio ribelle

E infine il bellissimo e struggente melodramma diretto da Gus Van Sant, senza dubbio uno dei migliori del regista. Scritto da Ben Affleck e Matt Damon, Will Hunting - Genio ribelle possiede una progressione drammatica e psicologica perfetta: il rapporto tra il protagonista a lo psichiatra anticonvenzionale Robin Williams è uno dei meglio organizzati e più emozionanti della storia del cinema. Immagini calde e avvolgenti, personaggi dilaniati ma vibranti. Oscar a Williams come non protagonista e per la sceneggiatura dei due giovani talenti. Un dramma quasi perfetto.Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.