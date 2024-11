I Goonies, Josh Brolin ricorda un consiglio di Steven Spielberg: "Aveva ragione"

News Cinema

Steven Spielberg era autore del soggetto e produttore dei Goonies di Richard Donner: sul set un giovanissimo Josh Brolin aveva problemi con una scena. Stava pensando un po' troppo. Spielberg lì presente lo rassicurò nel modo più semplice possibile.

I Goonies, Josh Brolin: "Forse è stata la più grande esperienza della mia vita"

Josh Brolin definisce proprio così I Goonies (1985) di Richard Donner, ideato e coprodotto da Steven Spielberg: "forse la più grande esperienza della mia vita". Brolin spiega cosa intenda: "Quel momento, vissuto a 16 anni, non sarebbe dovuto accadere: mi avevano sbattuto fuori di casa. Andai a vivere sul divano di mio padre, che viveva con un'altra persona in quel momento. Dovevo mettere la mia cazzo di testa a posto. Feci tipo 350 provini e la gente mi diceva che dovevo proprio scegliermi un lavoro diverso, che non ero bravo. Amavo quella sfida."

E fu così che si trovò sul set dei Goonies, tra l'ottobre 1984 e il marzo 1985, insieme a colleghi ancora più giovani di lui e che avrebbero avuto fortuna come lui: Sean Astin, Corey Feldman e Ke Huy Quan (quest'ultimo un po' a scoppio ritardato, va detto!). Era tanto consapevole dell'onore, da voler essere all'altezza della situazione, pur così imberbe e inesperto. Spielberg lo salvò dall'errore:

Penso che Brandon stia dando di matto, i tunnel rappresentano l'utero di sua madre, cerca di tagliare quel cordone ombelicale. Spielberg mi guarda e fa: "Allora, tu recita e basta. Dì semplicemente quello che c'è sul copione". Non è che volesse fare lo stronzo... aveva ragione!