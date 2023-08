I giovani piloti di Top Gun: Maverick di nuovo insieme per partecipare allo sciopero degli attori di Hollywood

News Cinema

Monica Barbaro si è ritrovata insieme agli altri attori che in Top Gun: Maverick frequentano la scuola Top Gun. La reunion è stata immortalata in 3 fotografie postate sulla pagina Instagram dell'attrice.

A Hollywood lo sciopero degli attori continua e alla protesta si unisce anche il cast giovane di Top Gun: Maverick, o meglio i piloti dell'Accademia Top Gun a cui Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) deve insegnare come portare a termine felicemente una pericolosa missione.

L'attrice Monica Barbaro, che nel sequel di Top Gun fa la parte di Natasha "Phoenix" Trace, ha condiviso su Instagram alcune foto della reunion dove effettivamente si vedono i suoi compagni di volo. Ci sono Glen Powell, Danny Ramirez, Lewis Pullman e Greg Tarzan Davis, e sembrano contenti di manifestare per una giusta causa. Accanto alle foto l'attrice ha semplicemente scritto chi c'era oltre a lei, usando il nome da pilota di ognuno. Una delle tre fotografie mostra un cartello sul quale c'è scritto "Don't scan me, bro!", che fa riferimento a una delle ragioni dello sciopero SAAG-AFTRA.

Sciopero SAAG-AFTRA: le rivendicazioni degli attori

Vi abbiamo più volte parlato dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori. Se ben ricordate, a cominciare sono stati i primi, e quando, nel mese di luglio, si sono uniti anche gli attori, la situazione è diventata ben più seria e di difficile gestione, tanto da costringere le case di distribuzione a posticipare l'uscita di diversi titoli. È la prima volta in 60 anni che gli sceneggiatori e gli attori sono uniti nella lotta contro the The Alliance of Motion Picture and Television Producers. Le ragioni della protesta sono molteplici, e tutte di grande rilevanza e pericolosità.

Bisogna dire innanzitutto che le star scioperano non perché non guadagnano abbastanza, ma per essere solidali con i loro colleghi meno fortunati che vengono pagati pochissimo e per sopravvivere devono accettare più lavoro contemporaneamente.

Gli attori chiedono anche un aumento dei diritti residuali, cioè di alzare le royalty che vengono pagate quando un film o una serie tv vengono messi online sulle piattaforme.

Infine c'è la questione delle intelligenze artificiali, con cui si possono generare automaticamente le scansioni digitali degli attori per utilizzarle anche quando gli attori non ci sono. Ecco perché il cartello sopracitato con la scritta "Don't scan me, bro!".

Le foto dei giovani piloti di Top Gun: Maverick che si uniscono allo sciopero degli attori

Ed ecco le fotografie condivise su Instagram da Monica Barbaro di Top Gun: Maverick