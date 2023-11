I Gemelli 2 è cancellato, Danny DeVito indirettamente lo conferma, ma vuole lavorare ancora con Schwarzy

News Cinema

Era nell'aria, dopo la morte improvvisa del regista Ivan Reitman: il sequel dei Gemelli, Triplets, non sarà mai realizzato, come ha indirettamente confermato Danny DeVito in un'intervista. Sta però lavorando su un nuovo progetto con Arnold Schwarzenegger...

Ormai era nell'aria, ma Triplets, cioè I Gemelli 2, sembra proprio cancellato, almeno stando alle parole di Danny DeVito, in un'intervista rilasciata a GQ: il film si stava proprio per realizzare, con riprese nel 2022, prima che il suo regista storico Ivan Reitman morisse all'improvviso. A quanto pare, né DeVito né Arnold Schwarznegger hanno intenzione di proseguire senza di lui. Questo non significa che non vogliano lavorare più insieme...

Danny DeVito: "Con Arnold stiamo chiacchierando di un piccolo progetto"

Fino all'autunno del 2021, sembrava che Triplets, il sequel del culto I gemelli del 1988, potesse davvero diventare realtà: Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger si erano incontrati col regista Ivan Reitman, e l'idea era rendere la parentela ancora più paradossale, inserendo nel gioco un terzo fratello nero, interpretato da Tracy Morgan. Il progetto sembra essere naufragato, e questo in realtà fa onore a Danny e Arnold, che non hanno voluto proseguire dopo la scomparsa improvvisa di Reitman all'inizio del 2022. DeVito ha indirettamente confermato che il film è accantonato, anche se non è accantonata la voglia di tornare a lavorare col suo "fratellone" (così come non gli dispiacerebbe girare un seguito del suo Getta la mamma dal treno con Billy Crystal, questa volta toccherebbe al papà!).

Arnold e io vogliamo lavorare insieme. Abbiamo perso l'occasione per fare I gemelli 2, perché lui divenne governatore, avrebbe dovuto fare I gemelli 2 invece di diventare governatore! Ora abbiamo un piccolo progetto in corso, stiamo chiacchierando. [...Nella storia] sono solo due amici, e basta. Perché ci divertiamo molto insieme, ci completiamo da tanti punti di vista, io sono molto più forte di lui, per dire.