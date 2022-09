I film in streaming che raccontano il braccio della morte

News Cinema

Il 30 settembre 1924 nasceva Truman Capote, autore di A sangue freddo. Ne abbiamo tratto spunto per trovare i film in streaming che parlano di pena di morte in America.

Il 30 settembre 1924 nasceva a New Orleans Truman Capote, storico autore di uno dei romanzi più importanti della storia della letteratura americana del Dopoguerra, ovvero A sangue freddo. Col suo stile innovativo capace di mescolare senza soluzione di continuità reportage giornalistico e studio psicologico drammatizzato, il libro pubblicato nel 1966 ha raccontato la storia vera degli assassini Perry Smith e Richard Hickock, condannati a morte dopo aver sterminato la famiglia Clutter. Proprio da questo spunto siamo partiti per proporvi cinque film in streaming che raccontano proprio cosa significhi trovarsi nel braccio della morte. Buona lettura.



Cinque film che raccontano di detenuti nel braccio della morte

A sangue freddo

Dead Man Walking - Condannato a morte

Il miglio verde

Monster’s Ball - L'ombra della vita

Il diritto di opporsi

A sangue freddo (1967)

La trasposizione cinematografica del romanzo di Capote viene scritta e diretta dal grande Richard Brooks con uno stile che rispetta pienamente quello del testo di partenza. A sangue freddo si dimostra immediatamente un film di rottura, una dissertazione sulla violenza insita nell’animo umano impossibile da sradicare. Ancora oggi un’opera capace di scuotere, far rabbrividire. Quattro nomination all’Oscar tra cui regia, script, fotografia del grande Conrad L. Hall e musiche di Quincy Jones. Un classico del true-crime cinema. Magnifico e doloroso. Disponibile su Amazon Prime Video.

Dead Man Walking - Condannato a morte (1995)

La regia pulita e cadenzata di Tim Robbins permette a Susan Sarandon e al carcerato Sean Penn di regalarci due delle prove maggiormente sentite della loro carriera. Dead Man Walking - Condannato a morte è un dramma di intensità emotiva fuori dal comune, uno studio sulla pietà e la compassione capaci di ribaltare qualsiasi pregiudizio. Scene di impatto, un finale da brividi e interpretazioni da antologia. oscar alla sarandon, nomination a Penn, Robbins come regista e alla canzone di Bruce Springsteen. Basta, no? Da rivedere assolutamente. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il miglio verde (1999)

Il Miglio Verde: il trailer del film

Dal bellissimo romanzo pubblicato a puntate da Stephen King un dramma carcerario raccontato dalla parte del gruppo di guardie che devono vivere tutti i giorni con i detenuti in attesa dell’esecuzione. Frank Darabont dirige un ispirato Tom Hanks, protagonista integerrimo e carismatico de Il miglio verde. Grande successo di critica e pubblico per un film ottimamente costruito, il quale si poggia anche sulle interpretazioni sostanziose di James Cromwell, Michael Clarke Duncan. Candidature all’Oscar per il film, l’adattamento e l’attore non protagonista. Ci si commuove ogni volta che lo si vede. Parla dell’America senza troppi fronzoli, senza abbellirla, anzi…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Monster’s Ball - L'ombra della vita (2001)

Quasi dal nulla Marc Forster tira fuori uno dei drammi più lividi di inizio millennio, la storia nerissima di due famiglie rovinate dalla violenza e dalla morte: la prima è quella di Billy Bob Thornton e Heath Ledger, guardie carcerarie di condannati a morte, l’altra è quella della madre Halle Berry, distrutta dalla perdita prima del marito e poi del figlio. Monster’s Ball possiede momenti talmente forti da essere quasi insostenibili, con prove d’attore encomiabili. La Berry arriva all’Oscar, Thornton è straordinario. Film potente e soffocante. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il diritto di opporsi (2020)

Storia vera dell’avvocato Bryan Stevenson che si batte da anni pro bono per la tutela di detenuti di colore ingiustamente condannati, Il diritto di opporsi si rivela fin dalle prime scene un dramma carcerario solido e ottimamente scritto. A dire il vero ai protagonisti Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson la scena la ruba spesso e volentieri un grande comprimario come Tim Blake Nelson, ma questo nulla toglie alla forza civile di un film che deve essere visto, principalmente per il tema che racconta. Purtroppo ancora oggi fin troppo attuale…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.