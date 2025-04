I film di David Lynch tornano al cinema

News Cinema

Lucky Red e Cineteca di Bologna portano nelle sale italiane 9 film e altri contenuti speciali di David Lynch da maggio 2025 a gennaio 2026. Ecco tutti i dettagli di questa iniziativa battezzata The Big Dreamer.

David Lynch è morto lo scorso 16 gennaio, e noi ancora non ci sentiamo troppo bene.

Sull'onda emotiva di quel lutto, in molte sale italiane sono stati proiettati film di questo geniale e unico regista, poi quella forza propulsiva si è lentamente esaurita; ma ecco che arriva ora una notizia che ricarica le energie: perché a partire dal maggio 2025 fino al gennaio 2026, i film e altre opere di Lynch torneranno nelle sale in maniera ancora più regolare e strutturata grazie alla collaborazione tra Lucky Red e Cineteca di Bologna.

In quel lasso di tempo verranno quindi nuovamente distribuiti nove film, un documentario, cortometraggi e scene inedite firmate da Lynch. Si comincia appunto a maggio, il mese del Festival di Cannes, con Cuore selvaggio, in sala dal 12 al 14, per celebrare i 35 anni della Palma d’Oro vinta dal film nel 1990.

Dal 26 al 28 maggio sarà la volta dell'esordio al lungometraggio di Lynch, Eraserhead (abbinato all'intervista First image realizzata da Pierre-Henri Gibert), seguito, dal 16 al 18 giugno, da uno dei suoi film più amati, The Elephant Man.

Il calendario riprenderà dopo l’estate con Velluto blu (dal 15 al 17 settembre), Fuoco cammina con me (ottobre, abbinato ai Missing Pieces di Twin Peaks), Strade perdute (ottobre), Una storia vera (novembre), Mulholland Drive (novembre), e con i cortometraggi (che vedremo a dicembre).

Chiude il ciclo, a gennaio 2026, l’ultimo lungometraggio realizzato da David Lynch, Inland Empire, del quale verrà celebrato il 20° anniversario.





“In pochi si sono chiesti perché, vedendo un film di David Lynch, ci si sente a casa”, ha scritto Roy Menarini, appassionato studioso del cinema di Lynch. “Anche di fronte ai mondi più oscuri, alle minacce più irrazionali, alla violenza più raccapricciante, l’universo ribattezzato come Lynchtown è diventato per noi famigliare. Amiamo abitarci, tornarci, metterci alla prova ogni volta. E non è un caso che la notizia improvvisa della morte del regista americano abbia suscitato una delle più sincere e unanimi ondate di affetto che si ricordino per un artista: evidentemente quel piacere di fronte ai suoi racconti distorti e geniali è sempre stato dettato dall’integrità artistica e dalla trasparenza creativa. Lynch, in pratica, ci ha sempre detto la verità, si è confessato con un candore unico, si è spogliato delle sue visioni e le ha condivise senza filtri, da uomo generosissimo quale era e testardamente dedito al suo cinema e alle sue immagini. Rivedere tutti insieme i suoi film significa ora riguardare in prospettiva tutta la nostra Lynchtown personale, perdendoci volontariamente in quel magnifico e impareggiabile labirinto visionario dove i confini tra un’opera e l’altra tendono a sfumare”.