I film di David Lynch al Cinema Troisi

La sala romana gestita dai ragazzi della Fondazione Piccolo America annuncia giornate di proiezione dedicate al cinema del genio di Missoula. Ecco tutti i dettagli.

È stato commovente, nei giorni scorsi, vedere online le tante foto che mostravano come in moltissimi cinema degli Stati Uniti i marquee (quegli spazi soprastanti gli ingressi su cui solitamente vengono scritti, con lettere mobili, i titoli dei film in programmazione) omaggiassero la memoria di David Lynch.

Qui in Italia, il giorno dopo la sua morte, sono stati i ragazzi del Cinema Troisi di Roma a fare qualcosa di simile, piazzando sul loro display digitale la rotazione dei vari frame con la scritta "directed by David Lynch" tratti dai suoi film. E ora il Troisi annuncia quello che in molti speravano ma non osavano forse chiedere a voce alta: una serie di giornate di programmazione dedicate al cinema di questo straordinario genio, dalla cui scomparsa non ci siamo ancora ripresi.

Tra il 30 gennaio e il 5 febbraio al Cinema Troisi sarà possibile vedere, in versione originale sottotitolata, alcuni dei capolavori di Lynch: Eraserhead, The Elephant Man, Lost Highway, The Straight Story, Mulholland Drive e Inland Empire.

Ecco nel dettaglio giorni e orari di programmazione dei film:

Lost Highway

Giovedì 30/1 ore 11

Venerdì 31/1 ore 16:30

Domenica 2/2 ore 01:00

Mulholland Drive

Giovedì 30/1 ore 18:30

Venerdì 31/1 ore 00:30

Lunedì 3/2 ore 15:30

Eraserhead

Giovedì 30/1 ore 16

Venerdì 31/1 ore 21:30

The Elephant Man

Giovedì 30/1 ore 00:30

Domenica 2/2 ore 22:45

Lunedì 3/2 ore 13

Inland Empire

Sabato 1/2 ore 21:30

The Straight Story

Domenica 2/2 ore 18

Mercoledì 5/2 ore 13