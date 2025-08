I Fantastici 4: Gli Inizi, Vanessa Kirby vuole portare il lato oscuro di Sue Storm nel MCU: "Non vedo l'ora"

News Cinema

Vanessa Kirby ha introdotto Sue Storm nel MCU grazie a I Fantastici 4: Gli Inizi e ha anticipato il possibile ingresso di Malice, una versione oscura di Sue.

Prima ancora di divulgare la trama ufficiale de I Fantastici 4: Gli Inizi e prima ancora del suo debutto al cinema, una delle teorie più apprezzate dai fan e persino da Vanessa Kirby era il lato oscuro di Sue Storm al centro della storia. Questa versione di Donna Invisibile è una versione anche materna, una donna disposta a tutto pur di proteggere suo figlio da una forza galattica. Ne I Fantastici 4: Gli Inizi la Prima Famiglia è costretta a vedersela con Galactus, il divoratore di mondi interessato alla Terra ma che avrebbe rinunciato alla distruzione soltanto se in cambio gli eroi avessero ceduto Franklin, il primogenito di Sue e Reed. Una conversazione avvenuta poco prima della rottura delle acque: Franklin, in quel momento, era ancora nel ventre materno, per cui nessuno dei suoi genitori era a conoscenza delle sue straordinarie abilità. Di conseguenza una versione oscura di Sue Storm avrebbe sicuramente animato la storia e, a detta di Vanessa Kirby, non è ancora detta l’ultima parola.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Vanessa Kirby desidera vedere la versione oscura di Sue Storm nel MCU

Aveva affrontato lo stesso argomento già in passato, ma questa volta ai microfoni di Variety Vanessa Kirby ha confessato di “morire dalla voglia di interpretare Malice”, l’alter ego malvagio di Sue Storm. Ne I Fantastici 4: Gli Inizi Sue è al centro della storia: non è soltanto la mamma di Franklin, ma è anche leader del suo gruppo, della sua famiglia e agli occhi del mondo. È Sue a chiedere a tutta la Terra di collaborare insieme per fermare Galactus ed è la sua forza a salvare Franklin alla fine. Ai microfoni di Variety, l’attrice ha ammesso che il passato di Sue è estremamente affascinante, inclusi i suoi lati oscuri non ancora esplorati nel MCU. Ma mai dire mai, soprattutto considerato che la Prima Famiglia sarà presente anche in Avengers: Doomsday e ha già introdotto un primo collegamento con il Dottor Destino. Ma il film corale potrebbe fare posto anche a Malice? Ecco cosa ne pensa l’attrice:

Non vedo l'ora di interpretare Malice. Lei viene da un ambiente davvero difficile. Ha perso la madre in un incidente d'auto. Suo padre ha cercato di salvarla. Non ci è riuscito. Poi è precipitato, è diventato un alcolizzato, è finito in prigione per l'omicidio di uno strozzino, ed è morto. Sue ha dovuto fare da madre a Johnny. Erano orfani. Hanno dovuto lottare per se stessi. Quello che ho amato di lei è stato il fatto che abbia scelto un percorso intrinsecamente positivo. Ha scelto di tenere il cuore aperto e di stare al caldo. La Future Foundation, per me, non è stata un nobile atto politico, ma mi è sembrato che fosse nella natura di Sue.