I due volumi di Kill Bill in un unico film: The Whole Bloody Affair esce in sala negli USA

News Cinema

La società Lionsgate, che gestisce i diritti di distribuzione dei film di Quentin Tarantino sul suolo nordamericano, farà uscire al cinema il 5 dicembre Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2 in un unico film.

Mentre c'è chi continua ad alimentare le proprie fantasie su un terzo film (che non vedrà mai la luce) con protagonista Maya Hawke, figlia di Uma Thurman, i Volumi 1 e 2 di Kill Bill escono in sala in una versione cinematografica che li unisce in un solo film. La data prevista è il 5 dicembre, ma solo negli Stati Uniti, con la distribuzione della società Lionsgate.

"L’ho scritto e diretto come un unico film e sono felicissimo di dare ai fan la possibilità di vederlo così", dichiarava Quentin Tarantino nel lontano 2014, quando questa versione integrale era già stata distribuita per pochi giorni e in selezionatissimi cinema. "Il modo migliore per vedere Kill Bill: The Whole Bloody Affair è in una sala cinematografica nel glorioso formato in 70mm o in 35mm. Sangue e viscere sul grande schermo in tutto il loro splendore!", gridava il regista ai fan con la sua abituale verve elettrica.

Questa versione in un unico film di Kill Bill: Volume 1 e Kill Bill: Volume 2 (l'immagine in alto è dell'illustratore Robert Sammelin), originariamente usciti al cinema nel 2003 e nel 2004, elimina il cliffhanger alla fine del primo film e la sequenza di recap in apertura del secondo. Inoltre, è presente una sequenza animata inedita di 7 minuti e mezzo. Il fatto che Kill Bill: The Whole Bloody Affair possa uscire in sala anche in Italia è improbabile. All'epoca i due film furono distribuiti da noi da Buena Vista, marchio distributivo della Disney non più esistente. Oggi i diritti per le edizione in blu-ray in Italia appartengono a Eagle Pictures.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la sinossi ufficiale

Così recita la sinossi del film:

Kill Bill: The Whole Bloody Affair unisce Volume 1 e Volume 2 in un unico epico film senza censure, presentato esattamente come era stato concepito, con una nuova sequenza anime mai mostrata prima. Uma Thurman interpreta La Sposa, lasciata in fin di vita dopo che il suo ex capo e amante Bill ha fatto irruzione al suo matrimonio sparandole alla testa. Per portare a termine la sua vendetta, La Sposa deve eliminare uno a uno i quattro membri rimasti della Deadly Viper Assassination Squad, prima di affrontare Bill in persona. Con la sua portata operistica, l’azione inarrestabile e lo stile iconico, The Whole Bloody Affair si conferma come una delle saghe di vendetta definitive della storia del cinema, raramente mostrata nella sua interezza e ora proposta con un intervallo nello stile classico di una volta.