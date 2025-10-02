TGCom24
Home | Cinema | News | I due volumi di Kill Bill in un unico film: The Whole Bloody Affair esce in sala negli USA
Schede di riferimento
Kill Bill: volume 2
Anno: 2004
4,3
Kill Bill: volume 2
Kill Bill: volume 1
Anno: 2003
4,3
Kill Bill: volume 1
Quentin Tarantino
Quentin Tarantino
News Cinema

I due volumi di Kill Bill in un unico film: The Whole Bloody Affair esce in sala negli USA

Antonio Bracco

La società Lionsgate, che gestisce i diritti di distribuzione dei film di Quentin Tarantino sul suolo nordamericano, farà uscire al cinema il 5 dicembre Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2 in un unico film.

I due volumi di Kill Bill in un unico film: The Whole Bloody Affair esce in sala negli USA

Mentre c'è chi continua ad alimentare le proprie fantasie su un terzo film (che non vedrà mai la luce) con protagonista Maya Hawke, figlia di Uma Thurman, i Volumi 1 e 2 di Kill Bill escono in sala in una versione cinematografica che li unisce in un solo film. La data prevista è il 5 dicembre, ma solo negli Stati Uniti, con la distribuzione della società Lionsgate.

"L’ho scritto e diretto come un unico film e sono felicissimo di dare ai fan la possibilità di vederlo così", dichiarava Quentin Tarantino nel lontano 2014, quando questa versione integrale era già stata distribuita per pochi giorni e in selezionatissimi cinema. "Il modo migliore per vedere Kill Bill: The Whole Bloody Affair è in una sala cinematografica nel glorioso formato in 70mm o in 35mm. Sangue e viscere sul grande schermo in tutto il loro splendore!", gridava il regista ai fan con la sua abituale verve elettrica.

Questa versione in un unico film di Kill Bill: Volume 1 e Kill Bill: Volume 2 (l'immagine in alto è dell'illustratore Robert Sammelin), originariamente usciti al cinema nel 2003 e nel 2004, elimina il cliffhanger alla fine del primo film e la sequenza di recap in apertura del secondo. Inoltre, è presente una sequenza animata inedita di 7 minuti e mezzo. Il fatto che Kill Bill: The Whole Bloody Affair possa uscire in sala anche in Italia è improbabile. All'epoca i due film furono distribuiti da noi da Buena Vista, marchio distributivo della Disney non più esistente. Oggi i diritti per le edizione in blu-ray in Italia appartengono a Eagle Pictures.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la sinossi ufficiale

Così recita la sinossi del film:

Kill Bill: The Whole Bloody Affair unisce Volume 1 e Volume 2 in un unico epico film senza censure, presentato esattamente come era stato concepito, con una nuova sequenza anime mai mostrata prima. Uma Thurman interpreta La Sposa, lasciata in fin di vita dopo che il suo ex capo e amante Bill ha fatto irruzione al suo matrimonio sparandole alla testa. Per portare a termine la sua vendetta, La Sposa deve eliminare uno a uno i quattro membri rimasti della Deadly Viper Assassination Squad, prima di affrontare Bill in persona. Con la sua portata operistica, l’azione inarrestabile e lo stile iconico, The Whole Bloody Affair si conferma come una delle saghe di vendetta definitive della storia del cinema, raramente mostrata nella sua interezza e ora proposta con un intervallo nello stile classico di una volta.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Kill Bill: volume 2
Anno: 2004
4,3
Kill Bill: volume 2
Kill Bill: volume 1
Anno: 2003
4,3
Kill Bill: volume 1
Quentin Tarantino
Quentin Tarantino
Antonio Bracco
  • Giornalista cinematografico
  • Copywriter e autore di format TV/Web
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
news Cinema Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
Il mistero dei Templari 3, il produttore conferma che il progetto è ancora in fase di sviluppo
news Cinema Il mistero dei Templari 3, il produttore conferma che il progetto è ancora in fase di sviluppo
La mia amica Eva, la recensione della commedia romantica spagnola
recensione Cinema La mia amica Eva, la recensione della commedia romantica spagnola
Zombie in Australia: ecco a voi il teaser trailer di We Bury the Dead
news Cinema Zombie in Australia: ecco a voi il teaser trailer di We Bury the Dead
L'Attachement - La Tenerezza, una storia di affetti incrociati e di solidarietà con una magnifica Valeria Bruni Tedeschi
news Cinema L'Attachement - La Tenerezza, una storia di affetti incrociati e di solidarietà con una magnifica Valeria Bruni Tedeschi
Psycho Killer: primo trailer ufficiale del nuovo horror prossimamente al cinema
news Cinema Psycho Killer: primo trailer ufficiale del nuovo horror prossimamente al cinema
The Lost Bus, la recensione: la gestione della crisi, l'adulto nella stanza, la retorica familiare
recensione Cinema The Lost Bus, la recensione: la gestione della crisi, l'adulto nella stanza, la retorica familiare
L'ombra del corvo: il trailer del dramma a tinte horror con Benedict Cumbarbatch
news Cinema L'ombra del corvo: il trailer del dramma a tinte horror con Benedict Cumbarbatch
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
L'Uomo d'Acciaio
Un Marito Sospetto
Pokemon: Scelgo te!
Cliffhanger - L'ultima sfida
End of a Gun
Piedone d'Egitto
Shaft
Book Club - Tutto può succedere
Qua La Zampa!
A.I. - Intelligenza artificiale
Un amore senza fine
No Way Up - Senza Via di Uscita
Film stasera in TV