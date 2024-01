I delitti del BarLume all'ultima puntata stagionale: intervista a Filippo Timi

News Cinema

Stasera va in onda il terzo e ultimo film stagionale della serie del BarLume e noi parliamo dello storico appuntamento di Sky Cinema con il protagonista Filippo Timi.

Guai, incomprensioni e inaspettati colpi di fortuna scandiscono le giornate a Pineta, dove un altro caso scuote la tranquillità della cittadina toscana proprio durante i preparativi per il grande concerto dell’estate. Sopra la panca è la terza e ultima storia dell’undicesima stagione deI delitti del BarLume, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore), in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

In sopra la panca Il padre della Tizi scompare di nuovo e quando finalmente viene ritrovato, ha un coltello sporco di sangue in tasca. Peccato che nelle ricerche la polizia trova il cadavere di un uomo sgozzato. Mentre i sospetti si riversano su Cosimo gettando Beppe e Tizi nel panico, Pasquali s’imbatte in una valigetta che sembra poter risolvere i suoi guai finanziari. Ad aiutare la Fusco nell’indagine, l’improbabile contributo di un Govoni sfortunato seduttore.

Ultima storia in onda stasera per la stagione de I misteri del BarLume, dal titolo Sopra la panca, e ultimo appuntamento con le nostre interviste ai protagonisti. Questa volta abbiamo incontrato Filippo Timi, durante un’afosa settimana estiva di riprese, in un bosco vicino Roma, mentre nella sua roulotte si gode un meritato fresco e riposo, insieme all’inseparabile cane di quattro anni.

Come si rimane sempre sul pezzo, freschi e con energia, dopo undici anni di BarLume?

Quando la squadra funziona, perché cambiarla? Ho la fortuna di fare per più di dieci anni un ruolo che è un misto fra la mia immaginazione, quella di Malvaldi, e soprattutto quella di Roan Johnson e ora anche di Milena Cocozza. Il ruolo che esce fuori è sempre un figlio. Si rinnova quando c’è la vita, l’imprevisto, come far l’amore è sempre diverso pur partendo da combinazioni che sono quelle. Perché noi siamo sempre diversi. Il mio contributo è la bravura. Si incomincia la professione per dimostrare alla mamma o al fidanzato che si ha un’identità. Poi acquisti delle sicurezze e capisci che puoi portare un valore in più, non solo fare la cosa giusta, ma lavorare affinché qualcosa accada. Quando arrivi a essere un protagonista, devi risolverli i problemi, devi accettare l’imprevedibilità che accade, magari per un errore di un tuo collega in una scena. È la bravura di seguire il ritmo, non essere troppo affezionato a una propriaidea.

Tonando indietro nel tempo all’inizio, a undici anni fa, ti saresti immaginato tutto questo successo?

La prima serie, composta da due puntate, l’abbiamo girata a settembre e ottobre. Quando l’energia dopo l’estate è in calando. Abbiamo cominciato con entusiasmo, ma poi è stato uno sgonfiarsi. Abbiamo faticato per tenere su la commedia. Allora poi siamo partiti prima, giugno e luglio, quando l’energia sale. Un cambio fondamentale. C’è molto entusiasmo e stima sul set, diffusa a 360 gradi. Ognuno davvero fa il tifo per l’altro attore, non si entra in competizione, facendo squadra. Questo fa la differenza. Poi è faticoso, le cose per farle bene richiedono tempo, devi provarle. Il tempo non basta mai, ma costa soprattutto accorgersi di averlo sprecato.

Come te lo senti questo personaggio, ora che è passato tanto tempo?

È un cucciolone, nel senso del gelato. È una barzelletta che fa ridere perché non fa ridere, ha quella semplicità lì. È un disadattato del vivere, ma lo siamo tutti. abbinato alla comicità toscano che denuda il re, quella che porta a dire la cosa che è davanti agli occhi, che fa sorridere perché ti sgama. La nostra è una famiglia allargata, come il cinema. La serie racconta di questo, basti mettersi a pensare a tutti i legami dei personaggi.

Qual è il tuo personaggio preferito del BarLume?

Adoro la coppia, perché non puoi dividerla, composta da Cioni e Govoni, i due sottoposti della Mascino. Sono come Stefano e Trinculo della Tempesta di Shakespeare, i due marinai che hanno i pezzi comici della tragedia. Guzzanti non riesco a giudicarlo, lui è Dio in terra, Tutankhamon. La prima volta che l’ho incontrato, ho abbassato lo sguardo, non ce l’ho fatta a reggere, per venerazione. Un altro irresistibile, e le scene me le godo vedendo gli episodi perché non giro mai con lui, è Michele Di Mauro. Mi fa impazzire, è stupendo. In teatro è un attore drammaticissimo.

Quanto è importante il luogo, il contesto nell’Elba in cui girate ogni anno?

Per la troupe può anche essere una vacanza, andando al mare ogni sera dopo la fine delle riprese. Noi non ci possiamo abbronzare, non puoi essere il giorno prima bianco e quello successivo colorito. Se ti sloghi un piede si blocca il set, non posso fare i tuffi. Due palle, allora non ci vado al mare. Io resto da solo col cane a casa a sudare. Se fai un lavoro che ti piace cambia tutto, però, superi la fatica perché fai quello che ami fare. In tanti anni ci possono essere stati screzi, ma mai in maniera eclatante. Senza voler essere troppo buoni, c’è veramente un bel clima. La frase che ripetiamo spesso è “c’è amore a Marciana marina”, altrimenti non regge. Può dimostrare che non si arriva all’eccellenza solo attraverso il conflitto, è una scuola vecchia a pensarlo. Ho iniziato con dei registi che urlavano ed erano autoritari, non si sa se perché sentivano che gli altri inconsciamente lo chiedessero o per avere conferma di essere i capi. Prima dovevano incutere un po’ di terrore, penso a grandi registi come Strehler. Adesso generazionalmente la cosa è cambiata, lo vedo anche al cinema. I registi più bravi con cui ho lavorato non hanno mai cercato il conflitto, ma la complicità e il confronto.