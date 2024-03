I Bambini di Gaza - Sulle Onde della Libertà, ecco il trailer del film lodato da Papa Francesco

News Cinema

"Questo film con le voci piene di speranza dei bambini palestinesi e israeliani sarà un grande contributo alla formazione nella fraternità, l’amicizia sociale e la pace". A pronunciare queste parole, Sua Santità Papa Francesco. Il film a cui il pontefice si riferisce si intitola I Bambini di Gaza - Sulle Onde della Libertà, e debutterà nei cinema italiani il 28 marzo con Eagle Pictures.

Primo lungometraggio del regista italo-americano Loris Lai, il film è liberamente ispirato al romanzo per ragazzi "Sulle onde della libertà" di Nicoletta Bortolotti (edito da Mondadori).

Non è ambientato in questi giorni drammatici per Gaza, ma durante la cosiddetta seconda Intifada, avvenuta nel 2003, e racconta dell'amicizia speciale tra due bambini, il palestinese Mahmud e l’israeliano Alon, uniti, nonostante tutto, dalla passione per il mare e per il surf. Soprattutto, racconta di come un’amicizia come la loro, che sfida le convinzioni del mondo degli adulti, possa stravolgere le prospettive sul mondo.

I Bambini di Gaza - Sulle Onde della Libertà è prodotto da Jean Vigo Italia e Eagle Pictures con Rai Cinema in coproduzione con Potemkino, in coproduzione con B-Roll Production e Panoramic Film. Le musiche originali sono firmate da Nicola Piovani, mentre il cast è composto da Marwan Hamdan, Mikhael Fridel, Tom Rhys Harries, con la partecipazione di Lyna Khoudri, Qassim Gdeh, Hussam Shadat, Yasmine Attia, Oday Saedi, Jaron Löwenberg, Ruth Rosenfeld, Jamal Sassi.