Hunger Games - Sunrise of the Reaping: la Lionsgate annuncia il film dal nuovo romanzo di Suzanne Collins per il 2026!

A pochi giorni dall'annuncio a sorpresa di Suzanne Collins di un quinto libro della saga, The Hunger Games: Sunrise on The Reaping, la Lionsgate annuncia l'arrivo al cinema del film il 20 novembre 2026. Alla regia, forse, ancora Francis Lawrence.

Pensavate che la saga di Hunger Games fosse finita col prequel su Coriolanus Snow, La ballata dell'usignolo e del serpente? Niente di più sbagliato! A poche ore dall'annuncio di Suzanne Collins di un quinto libro, anch'esso un prequel, che uscirà l'anno prossimo e che porta il sottotitolo di Sunrise of the Reaping (alla lettera l'Alba della Mietitura), la Lionsgate ha annunciato che il film uscirà al cinema il 20 novembre del 2026, con Francis Lawrence in trattative per dirigere anche questo quinto capitolo. C'è grande eccitazione tra i fan, che non ne hanno ancora abbastanza del mondo distopico e crudele inventato dalla scrittrice, anche se molti la hanno accusata di aver copiato l'idea iniziale da Battle Royal. Ma va detto che il mondo di Panem, dei tributi e dei giochi della fame ha finito per rappresentare un pezzo della realtà in cui viviamo, con la guerra e il terrorismo, e anche questo quinto libro promette di toccare temi attualissimi come la manipolazione dell'informazione.

Hunger Games - Sunrise of the Reaping: dal libro al cinema

Il nuovo prequel di Hunger Games si svolge 24 anni prima degli eventi narrati nella trilogia e 40 dopo gli eventi dell'ultimo film e la storia inizia la mattina del raccolto dei cinquantesimi Hunger Games, conosciuti anche come Seconda Edizione della Memoria. Adam Fogelson della Lionsgate ha dichiarato annunciando il film:

Suzanne Collins è una narratrice magistrale e la nostra stella polare creativa. Non potremmo essere più fortunati dell'essere guidati e avere la fiducia di una collaboratrice il cui talento e la cui immaginazione sono così geniali. Sappiamo che i fan di Hunger Games in tutto il mondo saranno incantati da dove Suzanne ha incentrato la sua nuova storia. La Seconda edizione della Memoria è leggendaria e incombe in modo significativo sulla storia dei Giochi, anche nell'epoca di Katniss Everdeen un quarto di secolo dopo. Come i fan in tutto il mondo, non vediamo l'ora di vedere questo eccitante ritorno a Panem.