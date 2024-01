Hunger Games, Julianne Moore svela perché si è unita al franchise

News Cinema

Julianne Moore ha interpretato la presidente Coin del Distretto 13 nella saga cinematografica di Hunger Games e ha rivelato qual è stato l'unico motivo che l'ha spinta verso quella trama.

L’universo di Hunger Games ha riacceso l’attenzione su di sé con un film prequel dedicato alle origini del presidente Snow. Protagonista di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, il giovane Snow interpretato da Tom Blyth ha rivelato in che modo un brillante e promettente studente di Capitol City sia poi diventato il temuto tiranno di Panem tanti anni dopo. Il prequel ha alimentato ancora di più la popolarità di un franchise che non è mai sfumata del tutto. Da tempo, infatti, il pubblico attende il ritorno del mondo distopico nato dalla penna di Suzanne Collins. In merito alla saga cinematografica principale, di recente anche Julianne Moore ha ricordato il motivo che l’ha spinta ad unirsi al progetto.



Hunger Games, Julianne Moore rivela perché ha deciso di unirsi al mondo distopico di Panem

Nella saga principale Julianne Moore interpreta la presidente Coin, a guida del Distretto 13 creduto distrutto per sempre e invece ancora vigile, in allerta, pronto a guidare la rivoluzione ma con l’aiuto di Katniss Everdeen. Julianne Moore l’ha interpretata ne Il canto della Rivolta: Parte 1 e Parte 2, mostrando tutte le sfaccettature di un personaggio complicato ed ambizioso, il cui desiderio è sempre stato quello di sostituire Coriolanus Snow. Un obiettivo raggiunto nel finale della saga, ma pagato a caro prezzo. In una intervista con People, Julianne Moore ha raccontato perché ha deciso di prendere parte al mondo distopico di Hunger Games, saga che ha aiutato a lanciare la carriera di Jennifer Lawrence. In merito al suo interesse, l’attrice premio Oscar ha ammesso di essersi interessata ai romanzi per puro caso e dopo averli acquistati per regalarli ai suoi figli. Intrigata dalla trama, ha iniziato a leggerli e una volta apprezzata la trama ha capito di voler far parte del mondo distopico di Panem sul grande schermo. Con ironia, ha persino ammesso che probabilmente i due film realizzati per gli Hunger Games potrebbero essere gli unici intriganti agli occhi dei suoi figli.

Faccio parte di The Hunger Games solo perché mia figlia stava leggendo i libri. In realtà li ho comprati per mio figlio, che è più grande di mia figlia, ma ha iniziato a leggerli prima lei. Eravamo in vacanza, non avevo niente da leggere, così ho preso la copia di questo libro e ho pensato che fosse fantastico. Speravo ci fosse una parte per me. E potrebbe essere stata l’unica esperienza significativa agli occhi dei miei figli, per loro è stato fantastico.