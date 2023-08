Hunger Games, Ballata dell'usignolo e del serpente: Lucy Gray e Snow mano nella mano nella nuova immagine

News Cinema

Il prequel di Hunger Games, Ballata dell'usignolo e del serpente, sta per arrivare al cinema e in una nuova immagine mostra Lucy Gray Baird, il personaggio di Rachel Zegler, mano nella mano con Snow.

L’autunno porterà l’universo distopico di Hunger Games nuovamente sul grande schermo, questa volta con una storia prequel intitolata Ballata dell'usignolo e del serpente. A causa dell’ordine cronologico seguito dagli eventi, Katniss Everdeen che ha dato vita alla saga principale non sarà coinvolta nel film, ma cederà il posto ad una nuova rappresentante del Distretto 12. Il suo nome è Lucy Gray Baird e, nella nuova immagine condivisa in esclusiva da Empire, mostra tutto il suo appeal per affrontare i decimi Hunger Games.



Hunger Games, Ballata dell'usignolo e del serpente: la nuova immagine mostra Coriolanus e Lucy Gray mano nella mano

Ambientato circa 60 anni prima rispetto alla saga principale, Hunger Games, Ballata dell'usignolo e del serpente mostrerà dei giochi ancora più crudi e primordiali, in fase di sperimentazione. All’epoca, infatti, i giochi della fame avevano soltanto dieci anni di vita e Capitol City stava cercando ancora il modo di perfezionare il tiro, punendo i distretti ma al tempo stesso intrattenendoli. In questo scenario crudele si colloca anche un giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth), colui che un giorno diventerà presidente di Panem e sarà sconfitto dalla Ghiandaia Imitatrice. Nel prequel, però, è un ragazzo che vive costantemente con il peso del cognome di famiglia caduto in rovina. Coriolanus sogna di fare politica un giorno e riacquistare quel potere perso con la guerra. Ma, per farlo, dovrà ingoiare rospi amari e accettare, ad esempio, di seguire come mentore la ragazza tributo del Distretto 12 per i decimi Hunger Games. Per la prima volta, un gruppo di ragazzini appena maggiorenni avrà il compito di seguire i giochi in prima persona. Ed è così che Coriolanus incontra Lucy Gray Baird (Rachel Zegler).





Nella nuova immagine esclusiva diffusa da Empire, Snow e Lucy Gray camminano mano nella mano, scortati dalla sicurezza. Snow, impettito nel suo completo rosso, procede a testa alta, con sguardo intenso, mentre la ragazza del Distretto 12 al suo fianco è chiaramente intimorita. Indossa il suo abito sgargiante, descritto accuratamente anche nel romanzo di Suzanne Collins, con una gonna variopinta. In attesa del prequel in arrivo a novembre al cinema, il pubblico ha già lanciato una teoria: e se Lucy Gray Baird fosse collegata a Il canto della rivolta?