Constantine 2 non è così imminente, parla James Gunn dei DC Studios

News Cinema

Tra Keanu Reeves e il regista Francis Lawrence, si è fatto un gran parlare di Constatine 2. James Gunn, capo dei DC Studios, ha dichiarato in un podcast che finora non ha ancora letto un copione, però...

Forse Keanu Reeves e il regista Francis Lawrence, che ricordano l'esperienza di Constantine con lo stesso affetto provato dal fandom, sono stati un po' troppo frettolosi nell'accendere le speranze di un sequel. Ospite del podcast BobaTalks, James Gunn, non solo regista dell'ultimo Superman ma anche corresponsabile dei DC Studios con Peter Safran, ha frenato su una lavorazione immediata. È sempre però importante notare quando, in un contesto di major, un creativo o un executive alto in grado non smentisce la volontà di dedicarsi a qualcosa. La sensazione è che Constantine 2 si farà. Il "quando" è un altro discorso... Leggi anche Constantine 2, sequel arenato per colpa di Keanu Reeves?

Constantine 2 è una luce sempre accesa, conferma James Gunn