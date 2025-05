The Long Walk: ecco il bellissimo trailer del film di Francis Lawrence tratto da La Lunga marcia di Stephen King!

News Cinema

La Lionsgate ha diffuso il trailer di The Long Walk, adattamento del romanzo di Stephem King La lunga marcia, diretto da Francis Lawrence prima di rituffarsi nel mondo di Hunger Games.

Dieci mesi fa iniziavano le riprese di The Long Walk, il film diretto da Francis Lawrence nell'intervallo tra quelli della serie di Hunger Games, tratto dal romanzo di Stephen King "La lunga marcia", pubblicato con lo pseudonimo di Richard Bachman nel 1979. All'epoca si conoscevano già gli attori principali, Cooper Hoffman e David Jonsson, a cui nel luglio 2024 si aggiunsero i veterani Mark Hamill e Judy Greer. Adesso è finalmente disponibile il trailer ufficiale, che vi presentiamo.

La lunga marcia:una storia che ha anticipato le moderne distopie

Sceneggiato per il cinema da JT Mollner, The Long Walk è tratto da un romanzo che anticipa temi e distopie affrontati al cinema in seguito, da Battle Royale a Squid Game a Hunger Games, appunto. Solo che qua i giovani che partecipano alla marcia devono "solo" camminare per chilometri e chilometri, senza scendere mai sotto una certa velocità, altrimenti dopo due avvertimenti vengono uccisi sul posto. Solo uno sopravviverà per portare a casa il montepremi finale e nel frattempo vedrà morire amici e compagni. A questo punto non resta che aspettare l'uscita del film, che già dalle prime immagini si preannuncia coinvolgente ed emozionante.