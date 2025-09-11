BioShock, l'adattamento cinematografico è ancora vivo, c'è una finestra ideale per le riprese

News Cinema

Roy Lee, producer e collaboratore del regista Francis Lawrence, designato per l'adattamento di BioShock prodotto da Netflix, ha fatto luce su due elementi del film: il capitolo videoludico che hanno intenzione di trasporre, nonché le tempistiche delle riprese.

È legittimo per i fan della saga videoludica di BioShock, quando pensano all'adattamento cinematografico, essere colti da un comprensibile scetticismo: esaminando lo stesso archivio news di Comingsoon.it, persino chi vi scrive si è ricordato di aver comunicato una sorta di avvio del progetto nel 2022, e sappiamo benissimo che finora non si è visto alcunché. Proprio per questo sono importanti le parole di Roy Lee, producer del film e collaboratore del regista Francis Lawrence: nella promozione del loro ultimo The Long Walk da Stephen King, The Direct ha colto l'occasione per saperne di più proprio su BioShock. Leggi anche Life Is Strange: Prime Video ordina una serie live-action basata sul popolare videogioco

BioShock si potrebbe girare nel 2026, valuta il producer Roy Lee

Francis Lawrence era pronto a dirigere il film tratto dal videogioco BioShock, ma ha girato al suo posto The Long Walk, versione cinematografica di uno dei primi romanzi di Stephen King, ed è al momento impegnato sul set di Hunger Games: L'alba sulla mietitura, in uscita il 19 novembre 2026. Questo continuo rimandare lascia sempre perplesso chi segue le operazioni hollywoodiane basate sui videogiochi, ma in questo caso non sembrerebbe che ci sia troppo di cui preoccuparsi. Abituale collaboratore del regista, il producer Roy Lee ha spiegato il perché dello slittamento, compensando il ritardo con un'informazione piuttosto importante: "Netflix vuole che non riveliamo nulla, ma sarà decisamente basato sul primo gioco della serie. [...] The Long Walk è arrivato proprio perché BioShock è stato rimandato per un po', dovevamo lavorare ancora un po' sul copione. Mentre si continuava a lavorare sulla sceneggiatura, abbiamo girato The Long Walk, ma [Francis] aveva già firmato per il prossimo Hunger Games, per cui [BioShock] lo aspetta quando Hunger Games sarà completato... ma mentre parliamo il lavoro sulla sceneggiatura prosegue". In altre parole, Lee colloca indirettamente le riprese di BioShock nel 2026: per progetti di questa caratura, la distribuzione avviene circa dopo un anno dal primo ciak, quindi si potrebbe vedere il film tratto dal videogioco ormai di culto intorno al 2027, se le cose rimarranno come stanno.

La saga videoludica di BioShock targata Irrational Games e ideata da Ken Levine, pubblicata da 2K Games, ha visto tre capitoli: BioShock (2007), BioShock 2 (2010, l'unico realizzato da 2K Marin) e BioShock: Infinite (2012), per PC e le principali console di quel periodo. Nel 2016 la trilogia è stata riedita in versione rimasterizzata col titolo "BioShock: The Collection". Il primo titolo della serie raccontava di Jack, che disperso in pieno oceano scopriva negli abissi la città in rovina di Rapture, dove una visione utopica aveva generato la più inquietante delle distopie...



