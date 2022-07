Hunger Games - Ballata dell'Usignolo e del Serpente, c'è anche Peter Dinklage!

News Cinema

Peter Dinklage sarà nel sempre più ampio cast di Hunger Games - Ballata dell'usignolo e del serpente, prequel della saga, dal romanzo omonimo di Suzanne Collins. Quale ruolo ricoprirà?

Hunger Games - Ballata dell'usignolo e del serpente, adattamento del romanzo omonimo di Suzanne Collins, ha appena guadagnato un altro membro importante del cast: si tratta di Peter Dinklage, reduce da Cyrano e mitico Tyrion Lannister del Trono di Spade. Ma quale ruolo interpreterà Dinklage nel film di Francis Lawrence?

Peter Dinklage in Hunger Games - Ballata dell'usignolo e del serpente