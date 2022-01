House of Gucci: scaricate qui la sceneggiatura originale in pdf per recitare nell'italianeggiante inglese come Lady Gaga

News Cinema

Ossessionati da House of Gucci? Ora potete leggere la sceneggiatura originale inglese del film di Ridley Scott con Lady Gaga, Jared Leto e Adam Driver. E recitarla, why not?

Dalla sua uscita al cinema a metà dicembre 2021, in questo periodo di difficoltà delle sale cinematografiche, House of Gucci è stato il secondo film più visto dopo Spider-Man: No Way Home. Mentre il film Marvel ha veleggiato verso le altissime vette del box office italiano come se non ci fosse alcuna pandemia incassando 22 milioni di euro, Lady Gaga diretta da Ridley Scott si è collocata in classifica al secondo posto con poco meno di 5 milioni di euro. Il film che racconta da un punto di vista molto americano le vicende della famiglia Gucci è ancora in programmazione e nell'ultima settimana ha richiato altre 34 mila persone per un guadagno ulteriore di 218 mila euro.