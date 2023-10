House of Gucci - La storia dell'omicidio di Maurizio Gucci in prima visione su Rai 1

News Cinema

Fra thriller, cronaca e gossip Ridley Scott ripercorre la storia della famiglia Gucci e in particolare quella del rapporto fra Maurizio Gucci e sua moglie Patrizia Reggiani, affidandosi a un cast all star - Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto ed Al Pacino. Il film sarà trasmesso stasera - 11 ottobre - in prima visione su Rai 1.

House of Gucci - biopic sull'omicidio di Maurizio Gucci - ha sancito il ritorno dell'instancabile Ridley Scott dopo circa tre anni di assenza. Accolto in maniera contrastante da critica e pubblico, il lungometraggio sarà trasmesso stasera - 11 ottobre - in prima visione su Rai 1, alle 21:30. Scopriamo quindi qualche dettaglio sulla trama e sul cast, in cui spicca la presenza dei due protagonisti, Adam Driver e una camaleontica Lady Gaga.

House of Gucci - Trama e cast del biopic di Ridley Scott

Dalla durata fiume di oltre due ore e mezza, House of Gucci ripercorre la storia della celebre maison d'alta moda attraverso la vita delle persone che ne hanno fatto parte, fra momenti di genialità, fama e sofferenza. Il film si concentra in particolare sul rapporto fra Maurizio Gucci, rampollo dell'azienda, e Patrizia Reggiani, ragazza italiana di bassa estrazione sociale, che culminerà nell'omicidio di Maurizio commissionato dalla moglie, il 27 marzo 1995, per evitare di finalizzare il divorzio. Condannata a 29 anni di carcere, Patrizia è poi tornata in libertà per buona condotta, nel 2016.

Ridley Scott torna quindi a raccontare di un caso di cronaca dopo Tutti i soldi del mondo - incentrato sul rapimento di John Paul Getty III - e la parentesi storica di The Last Duel, rilasciato sempre nel 2021 ma terminato già nel 2020. Il cineasta sarà poi nelle sale italiane dal 23 novembre con Napoleon ed è già al lavoro su Il gladiatore 2, previsto per novembre 2024. Per raccontare la complessa vicenda fra cronaca e gossip della famiglia Gucci Scott si circonda di un cast all star, guidato da Adam Driver nel ruolo di di Maurizio Gucci - l'attore ha poi vestito i panni di un'altra icona italiana, Enzo Ferrari, in Ferrari, al cinema dal 14 dicembre. A prestare corpo e voce a Patrizia Reggiani troviamo invece una camaleontica Lady Gaga, osannata o criticata senza pietà - senza alcuna via di mezzo - per la sua interpretazione, ed in particolare per il suo accento. Dopo essere tornata alla sua carriera principale, quella di cantante - nel 2022 ha anche composto un brano per la colonna sonora di Top Gun: Maverick - la star vestirà i panni di Harley Quinn in Joker: Folie à Deux. Completano poi il cast Jared Leto (Paolo Gucci) - "vincitore" del Razzie Award come peggior attore non protagonista -, Al Pacino (Aldo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Salma Hayek (Pina Auriemma, sedicente sensitiva e complice di Patrizia Reggiani nell'organizzazione dell'omicidio), Jack Huston, Camille Cottin e Reeve Carney (lo stilista Tom Ford). La sceneggiatura, basata sul libro di Sara Gay Forden House of Gucci. Una storia vera di moda, avidità, crimine, è poi a cura di Becky Johnston e Roberto Bentivegna, mentre per i costumi e la fotografia Scott si è affidato agli storici collaboratori Janty Yates - premio Oscar per i costumi de Il gladiatore - e Dariusz Wolski. Appuntamento dunque a questa sera, su Rai 1.