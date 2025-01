Horizon Zero Dawn e Helldivers diventano film Columbia Pictures

News Cinema

La Playstation Productions sta lavorando agli adattamenti cinematografici di Horizon Zero Dawn (che non sarà più una serie Netflix) e di Helldivers. I lungometraggi saranno naturalmente targati Columbia Pictures.

La Playstation Productions ha in cantiere altri due adattamenti cinematografici di suoi marchi popolari nel mondo dei videogame: dopo il grande successo di The Last Of Us (la cui seconda stagione è imminente), la Sony ha annunciato al CES di Las Vegas l'avvio dei lavori sui film tratti da Horizon Zero Dawn e Helldivers. Qualcuno ricorderà che il primo di questi progetti aveva già fatto parlare di sé un paio d'anni fa, però come serie... cambio di programma, dunque. Leggi anche God of War: Prime Video ordina ufficialmente la serie tv basata sul popolare videogame

Dalla Playstation (e dal PC) al cinema: Horizon Zero Dawn e Helldivers

Rilanciato nell'ottobre scorso con una remaster per PS5 e PC, Horizon Zero Dawn del 2017, targato Guerrilla Games, è un apprezzatissimo action/rpg narrativo in terza persona per giocatore singolo, ambientato in una versione post-apocalittica degli USA, nel 31° secolo. Qui diverse tribù di esseri umani cacciatori dividono il territorio con macchine senzienti, lascito dei loro antenati tecnologici: natura e tecnologia si scontrano nella suggestiva ambientazione, dove si controllano le peripezie di Aloy, una ragazza dal passato misterioso. La saga ha visto un secondo capitolo nel 2022, Horizon Forbidden West per PS4 e PS5, portato poi su PC quest'anno. Asad Qizilbash, capo di Playstation Productions, ha annunciato che due team della Sony stanno lavorando sull'adattamento cinematografico, che uscirà sotto etichetta Columbia Pictures. Il progetto non è quindi più una serie tv per Netflix, come si era vociferato due anni or sono, e le serie Playstation Productions rimangono allora The Last of Us, Twisted Metal e la prossima God of War.

A sorpresa diventerà anche un film l'action multiplayer online Helldivers, franchise inaugurato dagli Arrowhead Game Studios nel 2015, uscito un tempo per PS3, PS Vita e PS4, poi allargato al PC nel dicembre dello stesso anno. Nel gameplay i giocatori devono collaborare per respingere gli attacchi di tre razze, Cyborg, Insettoidi e Illuminati, per difendere la Super Terra, una versione sci-fi del nostro pianeta. Il successo duraturo dell'esperienza ha generato nel 2024 un sequel, Helldivers 2 per PS5 e PC, in grado di vendere dodici milioni di copie in appena tre mesi.

Helldivers e Horizon Zero Dawn si uniranno quindi ai film Playstation Productions, comprendenti al momento Uncharted e Gran Turismo. È in arrivo ad aprile l'horror Until Dawn, seguito da Days Gone, Ghosts of Tsushima, Gravity Rush e (chissà quando) un sequel di Uncharted.