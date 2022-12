God of War: Prime Video ordina ufficialmente la serie tv basata sul popolare videogame

News Serie TV

L'adattamento live-action è nelle mani dell'ideatore de La Ruota del Tempo e degli sceneggiatori di Iron Man.

I migliori videogame sono su Prime Video... nella forma di serie tv. Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, il servizio streaming ha ufficializzato l'ordine di God of War, adattamento televisivo dell'omonima serie di videogame action-adventure basata sulla mitologia greca e norrena di Santa Monica Studio per PlayStation. Si aggiunge agli adattamenti di Fallout, già in produzione, e di Mass Effect, in sviluppo da circa un anno.

God of War: La trama della serie tv

Scritta e prodotta a livello esecutivo dall'ideatore de La Ruota del Tempo Rafe Judkins insieme con il duo di Iron Man e I figli degli uomini Mark Fergus e Hawk Ostby, God of War segue Kratos, il Dio della Guerra, che, dopo essersi esiliato dal suo passato intriso di sangue nell'Antica Grecia, posa per sempre le sue armi nel regno norreno di Midgard. Quando la sua amata moglie muore, Kratos parte per un viaggio pericoloso con il figlio estraniato per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta, come lei desiderava. Kratos si rende conto presto che il viaggio è un'epica ricerca sotto mentite spoglie che metterà alla prova questo legame padre-figlio e lo costringerà a combattere nuovi dèi e mostri per la salvezza del mondo.

Le dichiarazioni

"God of War è un franchise avvincente e incentrato sui personaggi che crediamo catturerà i nostri clienti in tutto il mondo tanto con i suoi mondi estesi e coinvolgenti quanto con la sua ricca narrazione", ha affermato il presidente dei contenuti televisivi di Amazon Studios Vernon Sanders in un comunicato. "Siamo onorati di condividere l'avventura di esplorare la mitologia di God of War in un modo così attento con Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Santa Monica Studio".

Katherine Pope, presidente di Sony Pictures Television Studios, ha detto invece: "Siamo davvero orgogliosi ed entusiasti di lavorare con i nostri amici di Amazon Studios e i nostri partner di PlayStation Productions per adattare questo bellissimo e straziante gioco in una serie live-action. Rafe, Mark e Hawk stanno creando un prodotto emozionante che traccia un percorso attraverso l'antico viaggio mitologico di Kratos". Asad Qizilbash, a capo di PlayStation Productions, ha aggiunto: "God of War è uno dei videogame più premiati di PlayStation, quindi siamo entusiasti di collaborare con Sony Pictures Television e Amazon Studios per portare il nostro amato franchise ai fan e al pubblico in un modo audace e autentico".