Horizon: An American Saga, Michael Rooker: "È vero cinema, non stronzate da Tik-Tok"

Michael Rooker, nel cast dell'epico corale Horizon: An American Saga di e con Kevin Costner, al cinema dal 4 luglio, sprona il pubblico a non farsi intimidire da una saga western di tre ore a capitolo.

Horizon: An American Saga di e con Kevin Costner comincia il suo viaggio nei cinema italiani con il suo Capitolo 1 il 4 luglio, al quale seguirà il Capitolo 2 il 15 agosto: sono solo le prime due parti di un progetto monumentale diviso in quattro lungometraggi, il cui terzo è già in lavorazione. Nel cast corale di questa storia ambientata nel West così caro all'autore, Michael Rooker interpreta uno dei personaggi, e come dice senza mezzi termini al giornalista di TMZ che lo intervista, non ci sta ad accettare il flop al boxoffice USA. Leggi anche Horizon An American Saga, Kevin Costner: "Il western non funziona per pigrizia" Horizon: An American Saga - Capitolo 1: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Kevin Costner - HD

Michael Rooker fa il tifo per Horizon: An American Saga: "Guardiamo un film che racconta una storia, per una volta"

Dal 4 luglio il pubblico italiano potrà verificare se la freddezza con cui gli USA hanno accolto Horizon: An American Saga - Capitolo 1 sia giustificata o meno: Kevin Costner, autore del film nonché uno degli interpreti di un cast corale che racconta il selvaggio West, ha creduto tanto nel progetto da averlo anche cofinanziato di persona. È già al lavoro sul Capitolo 3, mentre Horizon: An American Saga - Capitolo 2 è pronto per i cinema italiani, in arrivo il 15 agosto. Michael Rooker non accetta che si sminuisca il lavoro di Kevin, anzi sottolinea che forse spettatori e spettatrici dovrebbero ritrovare la forza di abbandonarsi a una narrazione più lenta e articolata, per opporsi alle ridotte capacità di concentrazione imposteci dalla rete...

È folle, non ho mai fatto una cosa del genere prima, entri in un progetto sapendo che poi ci saranno altri tre capitoli. Gente, questo è cinema vero. Preparatevi. Non siamo più abituati a questa roba qui. Siamo abituati ai 90 minuti, tutto dev'essere di 90 minuti, andiamo dai... Guardiamo un film che ci racconti una vera storia, dove impari a conoscere i personaggi, cresci con loro e li ami o li odi. Non è una cosa col montaggio veloce. [Il pubblico ha i tempi di Tik-Tok ormai?] Certo che sì, ovviamente! Dovete piantarla con quelle stronzate! Devono imparare cosa significa guardare del vero cinema. [...] Kevin è bravissimo nel film, ed è un bravissimo regista, ha l'abilità di scegliere le persone migliori. Muovetevi, andate a vedere il film, vi piacerà, andate al bagno prima di entrare!

Senza dubbio Rooker non ha menato il can per l'aia, anche se per dovere di cronaca dobbiamo correggere una parte del suo ragionamento: molto spesso Hollywood ha proposto negli ultimi anni film di due ore e mezza o tre, da tempo non esiste più l'obbligo dei 90 minuti. Detto ciò, il respiro narrativo e il ritmo di un film sono una cosa diversa, e da quel punto di vista il ragionamento resta in piedi.