Holy Spider: una clip in anteprima esclusiva del film di Ali Abbasi tratto da una storia vera

News Cinema

Arriva al cinema dal 16 febbraio distribuito da Academy Two Holy Spider, che racconta gli omicidi del serial killer Saeed Hanaei detto Spider Killer. La regia è dell'iraniano Ali Abbasi e del film, già applaudito al Festival di Cannes, siamo felici di mostrarvi una clip in anteprima esclusiva.

Il corpo senza vita di una donna viene ritrovato in un campo in una clip in anteprima esclusiva di Holy Spider, film dell'iraniano Ali Abbasi in uscita il 16 febbraio che parte da un fatto realmente accaduto per raccontare, più che la storia di un omicida seriale, un paese killer, in cui la misoginia è profondamente radicata e si intreccia con il fanatismo religioso.

Holy Spider: la storia vera dietro al film

Holy Spider è un film di genere, perché ha l'andamento e la struttura di un thriller. Il film prende spunto dalle malefatte del celebre Spider Killer Saeed Hanaei, che ha ucciso 16 donne tra il 2000 e il 2001. La vicenda narrata è quella di Rahimi, una giornalista di base a Teheran che si sposta nella città santa di Mashhad per indagare su un serial killer che uccide le prostitute in nome di Allah. Mentre le vittime aumentano, le autorità locali brancolano nel buio, ed è in quel momento che Rahimi capisce che tocca a lei smascherare l’assassino.

Quando Saeed Hanaei agiva indomito nella città santa di Mashhad, Ali Abbasi viveva ancora in Iran. Ciò che all'epoca lo colpì fu la reazione dell'opinione pubblica agli omicidi di Spider Killer. Molti cominciarono infatti a lodarlo come si fa con un eroe nazionale, in particolare negli ambienti più conservatori. In un simile contesto, al regista sembrava che Saeed Hanaei fosse sì un criminale ma anche una vittima, un uomo che aveva combattuto in prima linea per il proprio paese e che poi, per un vuoto di senso e nonostante la fede, si era trovato una nuova missione. Abbasi, però, nello scrivere il copione di Holy Spider, decise di evitare la facile strada dell'attacco al governo, come ha spiegato a fin finito:

Ho immaginato il film come una storia specifica con personaggi specifici, non un film "a tema" su determinati problemi sociali. Non mi interessava fare l’ennesimo film sui diversi modi in cui un uomo può assassinare e mutilare una donna, volevo sottolineare la complessità del problema e mostrare le situazioni vissute da entrambe le parti, soprattutto per restituire umanità alle vittime. La storia di Rahimi è altrettanto importante di quella di Saeed. Ho scelto di avvicinarmi a lei e capire come ha affrontato, mentre segue questo caso, i conflitti con se stessa e quelli con la sua famiglia e con la società.

La clip in anteprima esclusiva di Holy Spider