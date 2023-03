Hollywood Proibita: i capolavori senza censura del "pre-Code" al Palazzo delle Esposizioni di Roma

News Cinema

Un'occasione unica per vedere al cinema i capolavori di Hollywood prima dell'applicazione del codice di censura con "Hollywood Proibita" al Palazzo delle Esposizioni di Roma, dal 30 marzo al 14 maggio, a ingresso gratuito. Il programma.

Una rassegna davvero imperdibile per i romani e per chi è di passaggio a Roma, quella organizzata al Palazzo delle Esposizioni dal 30 marzo al 14 maggio. Si intitola HOLLYWOOD PROIBITA - Il cinema senza censure del "Pre-Code" ed è a ingresso gratuito su prenotazione. Tutti i film saranno presentati in versione originale sottotitolata in italiano. Un'occasione unica per riscoprire una serie di grandi titoli tuttora modernissimi, molti dei quali saranno presentati in rare copie in pellicola 35 mm. provenienti da Los Angeles e Londra. Vediamo il programma.

HOLLYWOOD PROIBITA - Il cinema senza censure del "Pre-Code": i film

Quella del “Pre-Code” è stata una stagione unica e irripetibile nella storia di Hollywood: dal 1930 al 1934, prima che entrasse pienamente in vigore il famigerato Codice Hays, il cinema americano ha affrontato senza censure e in anticipo sui tempi gli argomenti più controversi, dal sesso alla violenza, dalla questione razziale alle storture del sistema giudiziario, dal mondo della criminalità all’emancipazione delle donne. Ad aprire la retrospettiva, giovedì 30 marzo alle 20.00, è Scarface, il capolavoro di Howard Hawks ambientato nella Chicago del proibizionismo che ha di fatto fondato il genere gangster e di cui De Palma ha girato il celebre remake con Al Pacino. Oltre a quello di Hawks spiccano poi in programma i nomi di alcuni dei più grandi talenti della Hollywood classica, come l'Ernst Lubitsch di Partita a quattro, dove troviamo il primo ménage à trois della storia del cinema, o il Frank Capra de L'amaro tè del generale Yen, con la storia d'amore interraziale tra una donna americana e un generale cinese. Ma anche William Wellman con lo scatenato Nemico pubblico, Victor Fleming con Lo schiaffo, Busby Berkeley e le indimenticabili coreografie "sociali" di Quarantaduesima strada, Michael Curtiz con Female, ritratto di donna manager fuori dagli schemi, o il Tod Browning del leggendario Freaks, film per molti versi inclassificabile che solo nell'era del "Pre-Code" poteva essere prodotto. Non va inoltre dimenticato il contributo allo spirito sovversivo di quel cinema offerto da alcune dive che incarnavano un nuovo modello femminile, insieme ironico, volitivo e disinibito: da Marlene Dietrich a Mae West, da Barbara Stanwyck (il suo sconcertante Baby Face è uno dei titoli più iconici) alla sex symbol per eccellenza di quegli anni, Jean Harlow. Tutti i film saranno presentati in versione originale sottotitolata in italiano.

Per vedere tutte le date e i titoli in programma e prenotarsi, bisogna andare sul sito www.palazzoesposizioni.it, dove è possibile prenotarsi dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione, fino a un'ora prima. Si prega di arrivare 10 minuti prima della proiezione o i posti saranno riassegnati al pubblico in attesa.