Highlander: un Highlanderverse è possibile? Chad Stahelski suggerisce un nuovo franchise

Chad Stahelski annuncia grandi novità sul reboot di Highlander - L'ultimo immortale con Henry Cavill. Dalle sue parole sembra che nascerà un vero e proprio Highlanderverse.

Ci sono interessanti novità sul reboot di Highlander - L’ultimo immortale, il celeberrimo film con Christopher Lambert e Sean Connery uscito nel 1986 e diretto da Russell Mulcahy. Arrivano dal regista Chad Stahelski e sono la conferma che il progetto è ancora in piedi e bisogna solo avere un po’ di pazienza, anche perché negli Stati Uniti lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori sta rallentando l'industria.

Highlander: Storia di un reboot

Se ben ricordate, è dal 2008 che si parla, più che di un remake di Highlander, di una reinvenzione delle vicende terrene dello scozzese Connor MacLeod, che deve combattere contro gli altri immortali. Chad Stahelski ha ricevuto l'incarico del reboot già nel 2016, dopo aver battuto una serie di concorrenti fra cui Justin Lin e Juan Carlos Fresnadillo. Stahelski si è anche assicurato Henry Cavill come protagonista. Parlando del film negli anni scorsi, il regista ha detto che non voleva fare le cose di fretta e che si sarebbe messo all'opera solo con un'ottima sceneggiatura da cui partire. Oltretutto, essendo Highlander un film cult, non gli conveniva rischiare di deludere i fan, che hanno amato moltissimo anche la colonna sonora dei Queen.

Gli aggiornamenti di Chad Stahelski sul nuovo Highlander

Ma cosa ha detto di preciso Chad Stahelski? Parlando con Josh Horowitz durante il podcast Happy Sad Confused, il regista ha spiegato:

Ora abbiamo molti elementi interessanti. Il fatto è che, con una talgline come 'Ne resterà soltanto uno', non puoi cominciare uccidendo tutti. Lei è la prima persona a cui dico che la nostra storia ha molti personaggi in comune con il film originale, ma abbiamo inserito anche cose delle varie serie TV. Inoltre stiamo provando a fare una specie di prequel, impostando per così dire il grande incontro, in modo da avere molto materiale narrativo.

Dalle parole Chad Stahelski si evince che il suo Highlander potrebbe avviare un vero e proprio franchise, in altre parole segnare la nascita di un Highlanderverse. Non ne siamo sicuri, quindi per adesso ci basta sapere che il film si farà. Resta solo da capire quando cominceranno le riprese. Highlander ha avuto sequel canonici e non canonici. Ha inoltre ispirato tre serie televisive.