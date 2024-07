Highlander, il remake ha una data d'inizio per le riprese, il regista pronto alla sfida

News Cinema

Chad Stahelski, cocreatore di John Wick, è pronto per il set del remake di Highlander con Henry Cavill. E spiega, da ex-stuntman, come si affronta un film di questo tipo: niente pistole a questo giro, ma l'impegno sui duelli di spada non è da meno.

Non sappiamo se contate i giorni che vi separano dal remake di Highlander, interpretato da Henry Cavill per la regia di Chad Stahelski: il regista cogenitore di John Wick ha però confermato a Collider che la preproduzione è quasi al termine e che ci si avvicina al momento del primo ciak, tanto che esiste già una data. Stahelski ha inoltre riflettuto su come un film di questo genere comporti una sfida di equilibrio tra rispetto del materiale e lavoro di fantasia, con un occhio particolare che, da ex-stuntman, concentra sulla freschezza dei combattimenti. Leggi anche Highlander - Il reboot con Henry Cavill conterrà la colonna sonora dei Queen

Highlander riparte sponsorizzato dallo spirito di John Wick

Le riprese del remake di Highlander - L'ultimo immortale, cult degli anni Ottanta interpretato da Christopher Lambert e Sean Connery, cominceranno nel gennaio 2025, per la regia di Chad Stahelski, che ha coinvolto come sappiamo Henry Cavill (che su ammirate nei panni dello Strigo di The Witcher) nei panni del protagonista. Chad, cocreatore e regista della saga di John Wick, ospite del Mediterranean Film Festival, è molto carico: "Cominciamo a girare a gennaio in Scozia, lunedì sarò lì per l'ultimo giro delle location." Essere all'altezza di un mito, non esattamente celebrato da due sequel ufficiali assai criticati (Highlander II - Il ritorno nel 1990 e Highlander III nel 1995), preoccupa Stahelski ma senza esagerare:

Mi preoccupa più il rischio di annoiarvi con un film fatto di duelli con la spada. Come lo cospargo di armi da fuoco, arti marziali e inseguimenti, dov'è la storia? Tutte queste cose sono pure importanti. [...] Negli ultimi sei mesi ho trovato i migliori spadaccini che abbia mai visto in vita mia, ci daranno una mano. Ma quel che conta è mettere tutto insieme e dargli carattere. Non è La storia fantastica, non è La tigre e il dragone, non è Master & Commander, non è Zorro. Cosa ci potrà essere di nuovo nell'azione o nei duelli con la spada per entusiasmare il pubblico? È questo che mi tiene sveglio la notte. [...]

Ci sono alcuni interessanti stili di combattimento con la spada, ma nella maggior parte dei casi non abbiamo molto tempo, o proprio non abbiamo accesso ad alcune persone o alcuni membri del cast prima delle riprese, a volte hai solo tre-quattro giorni, oppure tre-quattro settimane per allenare un membro del cast. Chi recita non è diverso da voi. Se voleste diventare un cestista dell'NBA, ci riuscireste in tre settimane? O in tre mesi? O in tre anni? Eppure il nostro compito è dare l'illusione che queste persone siano le più brave al mondo. [...]

Stahelski aggiunge che da regista e coordinatore delle sequenze d'azione, paradossalmente teme i duelli con la spada più di altre situazioni, come le sparatorie o gli inseguimenti: per quelli ci sono trucchi di montaggio ed effetti visivi per ridurre il rischio che il cast corre sul set, ma è facile invece che due persone non molto allenate con le spade possano colpirsi inavvertitamente... e non ci sono molti trucchi per evitare che un attore o un'attrice debba impugnare una spada sul serio.