Here Now: Gabriele Muccino ha cominciato le riprese del suo nuovo film

È in lavorazione, a Palermo, Here Now, il nuovo film di Gabriele Muccino, storia di un'americana in Sicilia. La protagonista è Elena Kampouris, affiancata da Saul Nanni e Lorenzo Richelmy.

Gabriele Muccino torna al cinema con Here Now, di cui sono appena cominciate le riprese a Palermo. Il film sarà distribuito prossimamente da 01 Distribution ed è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema.

Here Now: il cast del film di Gabriele Muccino

Il cast di Here Now è molto interessante, nel senso che Gabriele Muccino, che pure si è trovato a dirigere gli stessi attori in due o tre film, ad esempio Stefano Accorsi e Claudio Santamaria, ama moltissimo lavorare con volti per lui nuovi.

La protagonista del film è Elena Kampouris, che qualcuno ricorderà nei panni della figlia di Nia Vardalos e John Corbett ne Il mio grosso grasso matrimonio greco 2. La giovane attrice reciterà anche ne Il mio grosso grasso matrimonio 3, e della sua filmografia fa parte anche Men, Women & Children di Jason Reitman. Elena Kampouris è famosa, tuttavia, più per le serie tv che per i ruoli cinematografici. L'abbiamo vista in American Odyssey, Jupiter's Legacy e soprattutto in Sacred Life, di cui è stata la protagonista, e cioè una ragazza che fugge da una setta e si ritrova in un carcere minorile con l’accusa di aver ucciso proprio il leader della setta.

In Here Now ci sono anche Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli e Ruby Kammer. Il primo ha dimostrato un grande talento in Brado di Kim Rossi Stuart, mentre Richelmy ha una solida carriera cinematografica. L'abbiamo apprezzato in Una questione privata, La ragazza nella nebbia, Ride e Il talento del calabrone.

Here Now: la trama del film di Gabriele Muccino

La sceneggiatura di Here Now è stata scritta da Gabriele Muccino insieme a Paolo Costella, regista di commedie (natalizie e non). Ma di cosa parla il film? Ecco la sinossi ufficiale:

Here now, "qui e ora", è la storia di Sophie, una bionda ventenne americana in viaggio in Italia con la sorella. Pronta per tornare in California, durante il suo ultimo giorno di vacanza in Sicilia, incontrerà un ragazzo, Giulio e la sua comitiva con cui trascorrerà la notte più imprevedibile, folle, sconvolgente, entusiasmante romantica e terrificante della sua vita. 24 ore dopo il suo arrivo a Palermo, nulla sarà mai più come prima.

Gabriele Muccino è reduce dalla seconda stagione di A Casa tutti bene, serie tratta dall’omonimo film. Il suo ultimo lungometraggio è Gli anni più belli, in cui il dato autobiografico si intreccia con una storia d'amore e di amicizie in stile C'eravamo tanto amati.